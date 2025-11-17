Suscribete a
Bombé, el fentanilo del Congo que engancha a miles de jóvenes

No es Filadelfia, sino Kinshasa. Una droga de fabricación casera y fácil acceso ha convertido los suburbios de la capital congoleña en una marea de zombies, que adquieren cada dosis por unos 50 céntimos

Un consumidor adicto al bombé, el fentanilo que arrasa en los suburbios de la capital de República Democrática del Congo fotos: mainetel Dongo

Gabriel González-Andrío

Cada día son más los jóvenes congoleños zombis –así les llaman– que deambulan sin rumbo por las calles de los suburbios de Kinshasa. La capital de República Democrática del Congo (RDC) cuenta ya con más de 20 millones de habitantes y ... desde 2021 la droga de fabricación casera conocida como 'bombé' se ha convertido en una de las más consumidas por los ciudadanos por su fácil acceso y bajo coste. Se puede adquirir una pequeña dosis a partir de 1.500 francos congoleños (unos 0,5 euros).

