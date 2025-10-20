Suscribete a
ABC Premium

El BOE pone la fecha al fin del cambio de hora en España

El país cambiará este fin de semana al horario de invierno, lo que significa que los relojes se atrasarán una hora

Cambio de hora en España: cuándo entramos en el horario de verano

Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

El BOE pone la fecha al fin del cambio de hora en España
El BOE pone la fecha al fin del cambio de hora en España rodrigo parrado
Inés Romero

Inés Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta madrugada del 26 de octubre de 2025 la hora de todos los relojes será cambiada. A las 03.00 horas serán las 02.00 horas, es decir, dormiremos una hora más. Pero, ¿tendremos que volver a repetir esta acción en España los próximos ... años?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app