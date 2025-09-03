Berlín recapacita y levanta el límite de velocidad de 30 km/h

La capital alemana fue en los años noventa pionera en el establecimiento de tramos de tráfico con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y el 80% de sus calles habían ido progresivamente sumándose a esa limitación. Por eso la decisión tomada este martes por el Senado de Berlín supone toda una revolución. A partir de ahora, 22 tramos de arteria principal recuperarán la velocidad de 50 kilómetros por hora, según el nuevo «Plan de Contaminación Atmosférica». «Dado que ya se ha logrado el objetivo de un aire más limpio en varias carreteras, el límite de velocidad ya no puede justificarse sobre esta base», ha argumentado la senadora de transporte Ute Bonde.

«Ya era hora de que recuperásemos la normalidad. Para mi empresa, se había prácticamente doblado el tiempo de trabajo y los costes habían obligado a reducir personal y a aceptar menos encargos», explica con alivio Anika, responsable de una empresa transportista con sede en Martin-Luther-Straße. La empresa debió incluso mudarse a principios de este siglo a una ubicación estratégicamente situada en dirección al aeropuerto, para poder realizar los servicios a un menor coste, pero aún así la mitad de los empleados terminaron despedidos.

Ahora que solamente se mantendrán siete tramos a 30 kilómetros por hora, confía en lograr de nuevo mayor productividad. En otros once tramos, el límite se mantiene por razones de seguridad vial, como la presencia de residencias de ancianos o guarderías. «Piense que ahora cada transporte dentro de Berlín requerirá aproximadamente la mitad de tiempo y eso nos permite margen de maniobra para aceptar más encargos», celebra Anika.

Se mantendrá durante la noche

Bonde ha justificado que, en horas de menor densidad de tráfico y en las que el ruido de los motores resulta más molesto, el Senado mantiene el límite de velocidad de 30 kilómetros hora durante la noche, entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Esta decisión se ha tomado para proteger a la población del ruido y proteger así de la salud. Afecta fundamentalmente a arterias principales con una longitud total de 230 kilómetros que, a partir de las seis de la mañana, volverán al tráfico a 50 kilómetros por hora.

«Hay muchos estudios científicos que demuestran que el ruido durante la noche perjudica el sueño y la salud, así que me parece bien que se respete ese horario, pero entiendo que durante el día se recupere la velocidad normal», asiente Helena, afincada en el boulevard de Friedrichstrasse, en la milla de oro de Berlín. «Llegar a casa en coche se había vuelto insufrible y muchos vecinos se habían ido a vivir fuera, sobre todo a Potsdam, acelerando así el proceso de gentrificación, porque entrar o salir del centro era insoportablemente lento y dejaba de vivir gente en el barrio, sólo llegaban empresas», sigue explicando.

Críticas por «acción irresponsable»

La abolición de los tramos de 30 kilómetros por hora, sin embargo, también es recibida con críticas. El partido Los Verdes ha acusado a Bonde de «acción irresponsable». «Es absurdo hablar de pureza del aire y protección contra el ruido y al mismo tiempo reintroducir un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora», han denunciado Oda Hassepaß y Antje Kapek. «Para nosotros, los ciclistas, puede entrañar peligro el hecho de que los automóviles circulen a más velocidad», advierte Konstantin, que acude a diario a la Universidad Humboldt en bicicleta, «reconozco que hasta ahora circulábamos a mayor velocidad las bicicletas que los coches y que a menudo superábamos los 30 kilómetros por hora de sobra en el carril bici».

Según el Instituto Leibniz de Geografía Regional (IfL), que se basa en los datos más recientes de las 80 ciudades alemanas con más de 100.000 habitantes, la proporción de tramos de vía urbana con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en el centro del país es bastante baja, en la banda situada entre Mönchengladbach y Dresde. La ciudad con más vías de velocidad reducida era hasta ahora Berlín, seguida de Reutlingen (58%), Essen y Múnich (56%).

Los investigadores de IfL Christian Hanewinkel y Wladimir Sgibnev consideran que la extensión respectiva de la red de carreteras prioritarias es la principal razón, por encima de la contaminación o la salud pública, dado que las vías principales están exentas de la regulación anclada en la Ley de Tráfico, según la cual son las autoridades de tráfico las que ordenan zonas de velocidad reducida dentro de las áreas urbanizadas de acuerdo con el municipio. Los investigadores de IfL tampoco encuentran evidencia de una correlación entre factores como el tamaño de la población o ingresos fiscales de las empresas y la designación de zonas de velocidad reducida. Para descubrir correlaciones significativas, se ven obligados a recurrir a la orientación política de los responsables municipales o el papel de los actores locales de la sociedad civil, como el Club Alemán de la Bicicleta (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).