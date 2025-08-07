Barómetro Felino: Alerta sobre el desconocimiento de la deshidratación en gatos

Las altas temperaturas y las temidas olas de calor que están azotando a nuestro país no se libran ni nuestras queridas mascotas. Protegernos del calor se convierte en algo fundamental para sobrevivir a los veranos, aunque muchas veces nos olvidamos de que nuestras mascotas también sufren el mismo problema. En este aspecto, los golpes de calor y la deshidratación se convierten en una amenaza silenciosa para todos, tanto para las personas como para los animales. Desde Sanicat profundizan en esta cuestión en su II Barómetro Felino. Este estudio revela que un 71,6% de los españoles afirma saber detectar los signos de deshidratación de su gato, aunque solo el 20% asegura conocer todos los síntomas.

Signos mas comunes

Entre los signos más comunes de deshidratación en los gatos se encuentran la pérdida de elasticidad de la piel, las encías secas o pegajosas, los ojos hundidos o con sensación de sequedad, así como la falta de apetito o la disminución de la micción. De esta manera, reconocer estas señales le ayudará a identificar si su gato está bien hidratado y, si no es así, prevenir posibles problemas. Además, elegir una arena de calidad siempre es un beneficio añadido. En el mercado existen arenas como la Active White, con una gran capacidad de absorción y control de la humedad; ayudan a mantener la bandeja limpia y seca, lo que fomenta que el gato acuda al arenero con normalidad y, en el caso de los dueños, resulta más sencillo detectar cualquier cambio en la frecuencia de micción, un indicador fundamental para identificar posibles problemas de deshidratación.

Desconocer los signos

Otro punto a destacar del estudio es que un 34,8% de los españoles reconoce no conocer estos signos en su totalidad y un 16,7% indica que solo sabe identificar algunos. Además, preocupa especialmente que un 28,4% admita no saber detectar ninguno de los signos de deshidratación. Un desconocimiento que se incrementa entre los hombres (33%) y en las personas mayores de 60 años (36%). Dato que pone de manifiesto la necesidad de informar y concienciar más sobre la salud felina, especialmente ante las altas temperaturas que trae consigo el verano.

Consejos para una adecuada hidratación

Por ello, ofrecemos una serie de consejos prácticos para ayudar a mantener a los gatos hidratados y frescos durante los meses más calurosos del año y sobre todo en esta ola de calor extremo que estamos viviendo.

Agua fresca y accesible: Es esencial mantener su bebedero con agua fresca y limpia en todo momento. Además, puede ubicar varios bebederos por diferentes zonas de la casa para que sea más accesible y fomentar que beban agua en cualquier momento y con más frecuencia. Como recomendación, puedes incluir cubitos de hielo en los bebedores para mantener el agua fresca durante más tiempo.

Proporciona espacios de sombra: Asegúrese de que su gato tenga siempre un lugar fresco y con sombra donde resguardarse del sol dentro de casa, especialmente en las horas donde las temperaturas son más elevadas. También puede crear espacios cerrando persianas o cortinas, colocando su cama en lugares frescos o incluso habilitando zonas ventiladas. En el mercado existen colchonetas especiales para estos días de calor.

Cepillar con frecuencia: Cepillar regularmente a nuestra mascota no solo hará que mantenga su pelaje limpio, sino que, además, ayudará a eliminar el exceso de pelo muerto, mejorará la ventilación de la piel y facilitará la regulación de su temperatura corporal. Además, reducirá la formación de bolas de pelo.

Refrescar a su gato: Otro consejo que puedes llevar a cabo para mantener al gato fresco es humedecer suavemente su pelo con un paño húmedo o con toallitas especiales para animales. Además, algunas razas de gato sin pelo pueden usar protector solar específico para animales en aquellas zonas expuestas. Siempre siguiendo las indicaciones del veterinario.