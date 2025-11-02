Suscribete a
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

El barco del terror: 27 perros muertos en el interior de una furgoneta embarcada entre Barcelona y Palma

La principal hipótesis apunta a un fallo en el sistema de ventilación del vehículo, lo que provocó un golpe de calor durante la travesía marítima

Alerta por calor: las altas temperaturas aumentan los casos de leishmaniosis en perros

Los perros eran trasladados después de unas jornadas de caza en Lituania
Andrés Lasaga

Palma

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de 27 perros de caza muertos en el interior de una furgoneta embarcada en un ferry procedente de Barcelona que llegó este sábado por la mañana al puerto de Palma. Los animales, pertenecientes a ... un grupo de cazadores mallorquines, regresaban de Lituania, donde habían participado en unas jornadas de entrenamiento para la próxima temporada de becadas.

