El barco del terror: 27 perros muertos en el interior de una furgoneta embarcada entre Barcelona y Palma

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de 27 perros de caza muertos en el interior de una furgoneta embarcada en un ferry procedente de Barcelona que llegó este sábado por la mañana al puerto de Palma. Los animales, pertenecientes a ... un grupo de cazadores mallorquines, regresaban de Lituania, donde habían participado en unas jornadas de entrenamiento para la próxima temporada de becadas.

En el vehículo viajaban 36 perros, de los cuales solo nueve sobrevivieron, muchos de ellos en estado semiinconsciente y con síntomas evidentes de asfixia. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar si existió negligencia o responsabilidad penal. Los agentes han iniciado la recopilación de documentación sobre el transporte, las condiciones del viaje y el estado de la furgoneta, así como la identificación del conductor y de la propietaria de la empresa responsable del traslado.

El hallazgo se produjo cuando los propios cazadores abrieron el vehículo al llegar a Palma y descubrieron a los animales sin vida, dando aviso inmediato a la naviera, que contactó con la Guardia Civil. Los agentes acudieron al muelle y precintaron la zona mientras los servicios veterinarios se hacían cargo de los cuerpos.

La principal hipótesis apunta a un fallo en el sistema de ventilación o a un golpe de calor durante la travesía marítima, aunque no se descartan otras causas hasta la realización de la necropsia oficial, que será clave para determinar la causa exacta de la muerte.

Asfixia en la bodega

Los animales viajaban con la empresa catalana We Travel Home, especializada en el transporte de perros de caza y los dueños no podían bajar a la bodega durante la travesía. Así que se encontraron con la terrible escena al llegar a tierra y abrir las puertas de la furgoneta.

Los vehículos destinados a este tipo de traslados deben cumplir una estricta normativa de ventilación y seguridad y situarse en espacios habilitados en las bodegas de los buques. Sin embargo, tanto los primeros indicios recabados por los agentes como el testimonio de los propietarios apuntan a que el sistema de ventilación no se activó, provocando la asfixia de los animales.

Los cuerpos de los perros fueron retirados para su incineración, tal y como establece la normativa, mientras la Guardia Civil prosigue las pesquisas para depurar responsabilidades en una tragedia que ha causado profunda conmoción entre los cazadores, el conjunto de la sociedad balear y la entidades animalistas.