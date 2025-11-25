La bajada de precios de los medicamentos en Estados Unidos tendrá 'efecto contagio' en Europa

La nueva normativa que prepara Estados Unidos por la que la administración Trump bajará el precio de determinados medicamentos tendrá un 'efecto contagio' en Europa. Lo señala el informe 'Most-Favored-Nation's Global Impact: The Future of Drug Pricing' de la consultora BIP, ... que avisa de un «reinicio global» de la lógica de los precios de los fármacos que puede llegar a alterar el equilibrio histórico entre EE.UU. y Europa. Según varios modelos económicos que analizan la situación, la reducción podría llegar a ser de entre el 30 y el 60 por ciento.

Concretamente, el impacto de la normativa conocida como 'Most-Favored Nation' (MFN) se notará en grupos de fármacos innovadores específicos, como algunos oncológicos o inmunológicos, en los que tradicionalmente se ha dado una diferencia de precio importante entre EE.UU. y otros países, apunta Silvia Ondategui-Parra, socia líder global de Ciencias de la Salud en BIP. La idea de Donald Trump es que se establezca el precio de los fármacos financiados por el sistema tomando como referencia el segundo precio más bajo entre ocho países desarrollados, que son Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suiza y Reino Unido.

Presión a la baja

Pero el informe de BIP alerta de que pese a ser una medida que en principio solo debería afectar a Estados Unidos -donde está previsto que entre en vigor el próximo enero- esta regulación tiene altas probabilidades de extenderse a más países, cambiando las actuales reglas del juego con una presión a la baja.

Y aunque el objetivo no es que afecte a la innovación, varias compañías de la industria farmacéutica ya estudian cómo mantener la rentabilidad de los fármacos que desarrollan, planteándose un cambio de estrategia que podría llegar a pasar por retrasar el lanzamiento de esos medicamentos en países en los que tradicionalmente los precios han sido más bajos. «La idea es que no afecte ni a la innovación ni al acceso por parte de los pacientes, pero el proyecto aún está en una fase muy inicial. Y es muy importante que se articule y ejecute muy bien para que no impacte en el acceso a la innovación», expone Ondategui-Parra, que reconoce que sí puede llegar a alterar los tiempos de lanzamiento de los fármacos: «Puede ser que algunos países a lo mejor tengan un posicionamiento más importante a futura del que han tenido en el pasado».

Incertidumbre

En el sector hay, asegura la socia de BIP, mucha incertidumbre. Otra de las ideas que sobrevuelan es que con este cambio puedan llegar a disminuir los medicamentos financiados -aquellos por los que el paciente solo paga una pequeña parte al estar costeados por el Estado-, pero el objetivo del cambio que propone Donald Trump, insiste Ondategui-Parra, no es ese. Tampoco debería conllevar problemas de suministro de medicamentos, algo que España ha vivido de forma acentuada en algunos fármacos concretos en los últimos años, pero son tales las incertezas sobre el proyecto, que cambia prácticamente cada semana, que no se puede asegurar con firmeza que no vaya a ocurrir. Aun así, expone esta experta, cada país podrá ir ajustando su normativa a este respecto para evitar riesgos. Para este último supuesto se podrían contemplar cláusulas de notificación temprana si va a haber una retirada o desabastecimiento, por ejemplo.

«En la industria todo el mundo está un poco observante, monitorizando los cambios que van ocurriendo semana a semana e intentando analizar con diferentes modelos potenciales el efecto», sostiene Ondategui-Parra. La nueva regulación no es un cambio coyuntural, insiste, sino que supone «un punto de inflexión» que marcará un paradigma totalmente diferente para las compañías.

El informe pone el foco además sobre otro punto: el de la transparencia. La norma estadounidense, apunta el documento, acelera la transición hacia modelos de fijación de precios más transparentes y basados en resultados. «Hay que establecer unas reglas muy claras sobre este intercambio de información, se debe diseñar un sistema de intercambio seguro y si es necesario con auditores independientes», lanza la experta.