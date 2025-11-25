Suscribete a
La bajada de precios de los medicamentos en Estados Unidos tendrá 'efecto contagio' en Europa

Se estima que la reducción del coste será de entre un 30 y un 60 por ciento

Trump rebajará el precio del Ozempic para «salvar muchas vidas»

El presidente estadounidense, Donald Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump REUTERS
Elena Calvo

La nueva normativa que prepara Estados Unidos por la que la administración Trump bajará el precio de determinados medicamentos tendrá un 'efecto contagio' en Europa. Lo señala el informe 'Most-Favored-Nation's Global Impact: The Future of Drug Pricing' de la consultora BIP, ... que avisa de un «reinicio global» de la lógica de los precios de los fármacos que puede llegar a alterar el equilibrio histórico entre EE.UU. y Europa. Según varios modelos económicos que analizan la situación, la reducción podría llegar a ser de entre el 30 y el 60 por ciento.

