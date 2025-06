Ayuso inaugura la primera edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado los Cursos de Verano CEU-María Cristina (San Lorenzo de El Escorial), que se desarrollarán hasta el 18 de julio en la localidad madrileña. Unos cursos en los que se van a tratar «asuntos esenciales para España y Occidente, para el bien de la humanidad; retos en los que debe pensar todo joven en 2025».

La presidenta de la Comunidad ha destacado el papel de «los valores de la religión que predica Cristo, que son los que han creado nuestro mundo: nuestro empeño por esos valores que nos hicieron como nación como el respeto por la libertad, la verdad, la vida… y que son Occidente mismo. No es casualidad que la Iglesia creara las Universidades».

En este sentido, Díaz Ayuso ha subrayado que la universidad, cumpliendo su misión, es más necesaria que nunca: «Esta universidad cristiana tiene una doble misión, porque el cristiano tiene fe en la veracidad y el universitario más aún; porque ha de buscar la verdad incluso cuando no es evidente, esa verdad que todavía no se ve o que está oculta. Tiene la misión del respeto por la realidad y no permitir que la suplanten».

En este sentido, ha continuado, «si la Universidad no defiende ni busca la verdad, el llamado ascensor social solo servirá para bajar a los infiernos de la mentira, la corrupción, el nepotismo, instrumentalización de las instituciones». Y ha concluido asegurando que «sois pilar de Occidente y universal por partida doble: por católicos y por el saber universal. De hecho, la universidad católica se funda sobre la idea que, 'si la verdad nos hará libres, la libertad nos hace responsables'».

Haciendo alusión al Estado de Derecho y la separación de poderes, tema que se abordarán a lo largo de estos cursos, Ayuso ha hecho hincapié en que «unos delincuentes han secuestrado la legislatura con dinero, empresas e instituciones que son de todos los españoles. Esta legislatura que nunca debió nacer hace que todos los españoles paguemos el gobierno más totalitario de toda la Democracia, un proyecto que nadie eligió abiertamente. Son enemigos de todo lo bueno que hemos conseguido. Con noticias sórdidas, van destruyendo la convivencia, nos roban todo lo que somos».

En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que «la democracia sin ley es una cueva de ladrones» y que «nada está por encima de la ley de leyes: la Constitución. El egoísmo, el inconformismo o los miedos han llevado a tantas naciones a expulsar todo lo bueno que tenían, han permitido que la impunidad y el terror se instalaran hasta el último poro de numerosos territorios». Y ha alertado del plan del Gobierno actual «para acabar con el orden constitucional que nos dimos, que es heredero de nuestra mejor historia».

Díaz Ayuso ha criticado que desde el legislativo y desde las instituciones colonizadas desde el Gobierno operan para acabar con la nación y la monarquía de todos. «Molestan la Corona, los jueces, los funcionarios de carrera, las fuerzas de seguridad, los medios independientes, la universidad libre, plural y de calidad, y la historia de España», ha apuntado.

Además, Ayuso ha tenido palabras para el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, al que ha definido como un hombre «bueno, generoso, valiente, patriota, que está con la democracia, la ley y la libertad». El político venezolano ha intervenido posteriormente, durante la mesa de diálogo 'Construyendo una alianza iberoamericana', junto con el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Juan José Matarí, y con una intervención telemática de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

La inauguración también ha contado con la participación del presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, quien ha recordado el fin que persigue el CEU con estos cursos: crear comunidad en torno al conocimiento, fomentar el pensamiento crítico y abrir camino para que nuestras universidades sean verdaderos motores de transformación social. «Lo hacemos desde la convicción de que educar es también formar ciudadanos comprometidos con el bien común», ha concluido.

En definitiva, hoy no sólo inauguramos unos cursos, inauguramos un espacio de encuentro para las ideas, una apuesta por el talento, la libertad y la palabra reflexiva. Deseo que este es el comienzo de una gran tradición estival que etiqueta nuestra vida académica y nos ayude a mirar el futuro con esperanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir. También han intervenido la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban; el Padre Enrique Somavilla, rector del RCU Escorial-María Cristina; y el director de los Cursos de Verano, Benigno Pendás. Asimismo, se ha celebrado un concierto del grupo de música barroca La Folía: 'Ya que el sol misterioso', una evocación sonora del Barroco en España y América.

Esta I Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina ofrece un total de 14 cursos que se celebrarán del 1 al 18 de julio. Entre los ponentes que participarán cabe destacar figuras como el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; el periodista, analista político y escritor estadounidense Robert Kaplan; el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto; el director de cine español José Luis López Linares; el escritor y crítico literario Juan Manuel de Prada; y la directora y ganadora del Goya a Mejor Película, La Infiltrada, Arantxa Echevarría.

En el marco de la programación de los Cursos, también se han organizado una serie de actividades complementarias abiertas a los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, como encuentros con personalidades de la vida pública, mesas redondas, cinefórum, visitas culturales o conciertos.