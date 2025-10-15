Suscribete a
El Ayuntamiento de Terrasa prohíbe la adopción de gatos negros hasta después de Halloween ante las alertas de rituales y sacrificios

Muchas protectoras paralizan las adopciones durante estas fechas para evitar maltrato animal

Los gatos negros se asocian a supersticiones y son más difíciles de dar en adopción.
Lorena Gamarra

Los gatos negros y en general los animales más oscuros no son los más queridos, aunque hay personas a las que les fascinan. Ya sea por estética o superstición, lo cierto es que los felinos que se encuentran en las protectoras buscando una familia que ... les adopte tienen una salida más difícil que los animales más claros. Pero de cara a Halloween, la cosa cambia. Hay quien busca específicamente gatos negros que luego son utilizados de atrezzo o como parte de algún ritual, por lo que las protectoras, en esta época, tienen especial precaución a la hora de dar en adopción a este tipo de animales, en incluso llegan a paralizarlas hasta después del 1 de noviembre, según la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada).

