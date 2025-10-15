El Ayuntamiento de Terrasa prohíbe la adopción de gatos negros hasta después de Halloween ante las alertas de rituales y sacrificios

Los gatos negros y en general los animales más oscuros no son los más queridos, aunque hay personas a las que les fascinan. Ya sea por estética o superstición, lo cierto es que los felinos que se encuentran en las protectoras buscando una familia que ... les adopte tienen una salida más difícil que los animales más claros. Pero de cara a Halloween, la cosa cambia. Hay quien busca específicamente gatos negros que luego son utilizados de atrezzo o como parte de algún ritual, por lo que las protectoras, en esta época, tienen especial precaución a la hora de dar en adopción a este tipo de animales, en incluso llegan a paralizarlas hasta después del 1 de noviembre, según la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada).

Este año, las alertas por posible maltrato animal han llegado hasta una administración pública y el Ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, ha ordenado una «instrucción» que prohibe a las protectoras del municipio dar en adopción gatos negros hasta que pase Halloween. El teniente de alcalde y concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, ha explicado esta medida en sus redes sociales, alarmado por las advertencias que ha recibido de las asociaciones, que han llevado al consistorio a tomar esta medida.

«En Terrasa, quien quiera adoptar un gato negro tendrá que hacerlo después de Halloween y acreditar que lo va a cuidar y a querer», ha advertido después de calificar de «muy fuerte» estos hechos.

Lo novedoso en este caso, según Faada, es «que haya sido un ayuntamiento quien haya dado este paso» ya que las protectoras más grandes, afirma, todos los años extreman la precaución de cara a estas fechas e incluso prohiben su adopción.

«Si vienen con prisas, no se lo llevan»

«Hace unos años, con las difusiones que se hacen a través de internet, se dieron varios casos probados de gente que buscaba cachorros para barbaridades, y otros para cosas raras, y enseguida se dejó de dar en adopción», cuenta Cristina Curt, portavoz de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid. Cada año por estas fechas, dice, les llegan por redes las mismas alertas, pero llega un momento en que «se pierde el hilo» y ya no sabes quién está detrás de todo eso. En cualquier caso, «no se baja la guardia».

Esta protectora no paraliza as adopciones, aunque ahora mismo tampoco tienen cachorros y los gatos negros que tienen, de más de 4 años, son «invisibles». Pero su método de trabajo habitual, defiende, es muy eficiente incluso en el caso de que alguien busque un animal con fines oscuros, ya que desde que se solicita una adopción hasta que se visita al animal y éste se llega a ir pueden pasar más de dos semanas. «Si alguien va con mucha prisa a llevárselo, no puede. Igual hay que castrarle antes, o desparasitarle, etc». Lo mismo sucede de cara a Navidades o a regalos de cumpleaños. «Hasta que no vienen aquí, los conocemos y comprobamos que hay buen talante entre la persona y el animal, el animal no sale de aquí».