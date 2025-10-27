Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas

CONTENIDO EXTERNO

Ayuda en Acción celebra dos conciertos solidarios por la DANA en Madrid y Sevilla

Los conciertos solidarios se celebrarán el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el 9 de noviembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La recaudación se destinará íntegramente a seguir financiando el programa para ayudar a la juventud más vulnerable afectada por la DANA de Valencia

Ayuda en Acción celebra dos conciertos solidarios por la DANA en Madrid y Sevilla

Un año después de la DANA, miles de estudiantes continúan sufriendo las consecuencias de las interrupciones de las clases y los desplazamientos de sus centros educativos, con el consecuente riesgo de abandono escolar y de retrasos en el aprendizaje. Ayuda en Acción, con más ... de 40 años de experiencia creando oportunidades entre la población más necesitada, apoya a la juventud valenciana que aún sufre las consecuencias de esta emergencia, trabajando en el programa Impulsa para garantizar la continuidad de sus estudios, el apoyo socioemocional y la formación para el empleo, intentando evitar que la DANA marque su futuro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app