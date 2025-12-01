Suscribete a
Los avisos por lluvias de la Aemet alcanzan una cifra récord un año después de la dana de Valencia

La agencia achaca el aumento a la climatología de los últimos meses y a un mayor enfoque en los impactos, aunque otras voces también apuntan a un posible efecto sociológico postcatástrofe

Lodo en Paiporta tras la dana de octubre de 2024
Isabel Miranda y Luis Cano

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nunca había emitido tantos avisos por lluvias en un año como después de la dana de Valencia. Entre el 1 de noviembre del año pasado y el 31 de octubre de 2025 han transcurrido más de ... 300 días en los que al menos una zona de España ha tenido algún tipo de aviso activo por lluvias (amarillo, naranja o rojo). De ellos, 20 días registraron un 'peligro extremo', de nivel rojo, y otros 138 días un peligro 'importante', de nivel naranja por precipitaciones, según figura en los datos de Aemet Open Data consultados por este periódico. Desde 2018, cuando empieza la serie, nunca se habían rebasado los 12 días con avisos rojos y los 95 de nivel naranja por lluvias torrenciales para un periodo de tiempo similar.

