Citologías en casa para adelantarse al cáncer de útero

Ocho de cada diez personas sexualmente activas se infecta con el Virus del Papiloma Humano (VPH) a lo largo de su vida y la mayoría desconoce que es portadora. Ante esta realidad, y teniendo en cuenta que las citologías rutinarias no detectan estas infecciones en las fases iniciales, España ha dado un giro a su estrategia de detección del virus con el objetivo de minimizar el riesgo de desarrollar una lesión cancerosa en un futuro -cada año son diagnosticadas de cáncer de cuello de útero un total de 1.957 mujeres y 814 mueren por esta causa-. Se calcula que aproximadamente entre el 10% y el 15% de las personas que se infectan con el VPH no logran eliminar el virus, y esta persistencia a largo plazo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, incluyendo el de cuello uterino (cérvix), ano, vulva, vagina, pene y orofaringe, según datos de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (Aepcc).

En 2019, el Ministerio de Sanidad -en virtud de la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril-, decidió dar un giro al sistema de detección oficial y dio de plazo a las comunidades autónomas hasta 2029 para que progresivamente sustituyeran el cribado oportunista (las citologías) por otro poblacional. En muchas comunidades se impulsaron a partir de ese año pruebas de VPH en los ambulatorios con la idea de, cuando llegaran a todo el territorio -el Ministerio les concedió cinco años más de plazo para llegar al 100% de la población diana-, sustituir a las clásicas citologías. Se aprovecha la visita al médico de cabecera para realizar el test a las pacientes.

Cataluña ha dado un paso más en esa dirección y ha sido la primera comunidad en abrir la senda hacia una fórmula más efectiva y cómoda paa las mujeres de adelantarse a la enfermedad, los test de autotoma distribuidos a través de las farmacias, similares a los que se reparten en el cribado poblacional del cáncer de colon (automuestras a partir del análisis de las heces) y capaces de detectar la presencia del virus con un alto grado de sensibilidad. Las mujeres (todas las de entre 30 y 65 años y residentes en la zona de acción del programa) reciben un SMS en el que se les indica la farmacia en la que pueden recoger el material. Obtienen el kit que les permite extraer el frotis vaginal en su domicilio y, una vez recogida la muestra, la depositan en la farmacia para que sea enviada al laboratorio de referencia. Si da positivo al virus, las autoridades sanitarias contactan con la mujer para emprender un tratamiento.

Actualmente, unas 14.000 mujeres de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) -territorio en el que se ha desplegado el programa piloto- ya han sido cribadas con este nuevo sistema, que la Generalitat exportará en los próximos años al resto del territorio. Otras regiones como la Comunidad Valenciana han seguido la estela de Cataluña y estudian también llevarlo a cabo, y la OMS se plantea generalizar este sistema de detección del papilomavirus antes de 2029. Se trata, según reconocen fuentes sanitarias consultadas por ABC, de que las mujeres con riesgo de contraer la infección estén lo antes posible en el radar sanitario, en definitiva, «de ir un paso por delante de la enfermedad».

Desde el Ministerio de Sanidad valoran positivamente la iniciativa, similar, según afirman, «al kit de auto-toma de muestras para el diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)» del que ya hay otras experiencias. «El impulsado desde Cataluña es un kit de autotoma de muestras, no de autodiagnóstico, donde las muestras se toman por el propio paciente y se envían a un centro sanitario donde se realiza el diagnóstico, de manera similar, en efecto, al programa de cribado de cáncer de colon que se realiza en la farmacia», indican a ABC fuentes del Ministerio. Aseguran que no les consta que «se haya autorizado ningún dispositivo de autotoma para el diagnóstico de VPH en España», y recuerdan que además de la experiencia en Cataluña «en la Comunidad Valenciana también se están realizando estudios de cara a implementar un futuro programas de autotoma para el cribado del VPH». Según ha podido saber este diario las comunidades de Galicia, Asturias, Navarra y la Región de Murcia también sopesan sumarse a la experiencia.

Mónica Sánchez (nombre ficticio porque prefiere mantener el anonimato), barcelonesa de 46 años, a la que le detectaron el VPH en 2023, lamenta que este sistema de detección a nivel poblacional no estuviera operativo años atrás. Cuando su ginecóloga le dijo que estaba infectada, según dice, su vida «se frenó». Tuvo que replantear muchas cosas. Se había separado de su actual pareja y tenía algunas relaciones esporádicas. No podía imaginar que su anterior marido tenía relaciones extra conyugales y le había contagiado el virus. Tras saberse infectada, Mónica llamó a las personas con las que había mantenido encuentros íntimos para advertirles, y «pedirles perdón por haberles puesto en riesgo».

Su vida dio un giro de 180 grados, sobre todo cuando supo que su papiloma era de alto riesgo. Cada año debe someterse a un raspado «muy invasivo» para controlar la enfermedad y desde hace dos años, según explica a ABC, no mantiene relaciones sexuales por este motivo. «Me ha tocado convivir con esto toda la vida. No quiero tener relaciones, no quiero poner en riesgo a nadie. Ya he sufrido bastante», apunta la afectada. Su vida hubiera sido, según denuncia, «muy diferente» si le hubieran detectado antes que tenía un papilomavirus de alto riesgo. «Me hubiera puesto antes en manos de especialistas y, obviamente, tomado precauciones», asegura la paciente.

Núria Remón, una de las jóvenes del Baix Llobregat que ha participado en el programa, celebra la puesta en marcha del mismo como «forma efectiva de evitar uno de los tipos de cáncer que más afecta a las mujeres», aunque lamenta que la previsión sea que se realice cada cinco años. «Es demasiado tiempo, deberían acortar el periodo porque en todos esos años la lesión puede malignizar», precisa en declaraciones a este medio.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), impulsor junto a la Generalitat de este sistema de cribado poblacional, integrado en el Plan Director de Oncología del Departamento de Salud, hacen balance de esta experiencia pionera en el Estado. «Con este sistema de detección del virus, actualmente activo en algunos municipios de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) y en L'Hospitalet de Llobregat, se ha cribado ya a un total de 14.000 mujeres de entre 30 y 65 años de esta área. El nivel de adhesión al programa ha sido muy elevado», señala Elena Palau, vicetesorera del COFB, quien destaca la precisión de este nuevo sistema para dar con la infección antes de que cause lesiones cancerosas. «Es capaz de detectar, con tanta o incluso mejor precisión que las citologías, la infección por papiloma. Da con infecciones de hace hasta 10 años. Con la citología, sin embargo, se ven solo lesiones cancerosas, ya llegamos tarde», afirma Palau. Recuerda que la participación en el programa es voluntaria y gratuita y solo hay dos condiciones que deben cumplir las participantes: «no tener la menstruación en ese momento y que hayan transcurrido 48 horas desde la última relación sexual». La previsión apunta a repetir el control cada cinco años. «Primero se llevó a cabo un cribado oportunista en los centros de salud, lo realizaban los profesionales sanitarios y después, en 2025, se activaron los test de autotoma; la idea es que se generalice este sistema en Cataluña y en España. Hay también una directiva europea que prevé que antes de 2029 se extienda a toda Europa», avanza la portavoz del COFB.

Los especialistas avalan la nueva estrategia. «El programa se diseñó con el objetivo de incrementar la detección precoz de este virus, principal agente causal del cáncer de cervix», según precisa a ABC la doctora Nerea Luquí, adjunta de Ginecología del Hospital de Sant Pau de Barcelona y especialista en patología del tracto genital inferior y referente en ITS. Según la experta, si los resultados son satisfactorios, se prevé que este protocolo sustituya a la citología como prueba primaria de cribado en las mujeres mayores de 30 años y hasta los 65 años. «Desde el momento de la infección por VPH hasta que se desarrolla una lesión precancerosa o cancesora pueden pasar cinco o diez años», recuerda Luquí y subraya la gran precisión de la prueba. «Es mucho más sensible y segura que las citologías, que solo detectan las alteraciones celulares», mantiene la especialista.

Aureli Torné, vicepresidente de la Sociedad Catalana de Ginecología y responsable de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínic de Barcelona, destaca la efectividad de este nuevo sistema de cribado, que en Cataluña convive con los test en los ambulatorios. «Es una forma de detectar de manera precoz lesiones precancerígenas», apunta el especialista y celebra el alto nivel de adherencia de las mujeres a esta prueba voluntaria. «Un 50% de las mujeres que han sido llamadas a participar en el programa han realizado la prueba. Si se llega al 100% sería una forma efectiva de tener controlado a este segmento de población de riesgo», precisa Torné. El ginecólogo recuerda que de los 200 tipos de VPH que existen, 14 son considerados de alto riesgo, y dos, el 16 y el 18, están detrás del 70% de los casos de cáncer de cuello de útero.

Un 11% de las mujeres testadas, positivas a la infección

Según los primeros resultados del programa de automuestra de VPH en Cataluña, un 11% de las mujeres testadas dieron positivo a la infección. «Eso significa -subraya Torné- que cerca del 90% están controladas y libres de la infección hasta los próximos cinco años». El responsable del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Clínic subraya la importancia de la vacuna, que empezó a administrarse de formar sistemática en 2007 a todas las escolares de 12 años y que desde 2023 se extendió a los niños, como «forma efectiva de frenar la infección».

«Inicialmente cubría las dos variantes de mayor riesgo (16 y 18) y a partir de 2014 incorporó cinco más, con lo que el nivel de protección actual es del 90%», dice Torné. «En los países nórdicos, por ejemplo, gracias a la acción de la vacuna se ha logrado reducir un 80% los casos de cáncer en este segmento de población», apunta. Desde el Departamento de Salud celebran la aceptación de este programa piloto de detección del VPH y avanzan a este diario que «el objetivo para este 2025 es seguir con el despliegue del programa en otros territorios de Cataluña».