Aumentan las víctimas mortales en carretera en 2023 y España se aleja del objetivo de reducirlas a la mitad en 2030

La cifra de víctimas mortales en carretera sigue en ascenso en España y, aunque el aumento no es importante, si aleja al país del objetivo fijado por las autoridades españolas y autonómicas de reducir a la mitad esas muertes hasta 2030. Así lo indican los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al año 2023 y publicados a finales del pasado diciembre, que apuntan un total de 1.827 víctimas mortales por accidentes de tráfico ese año, 12 muertes más que en 2022.

A juicio de Javier Larrea, presidente del Observatorio de Prevención y Riesgos Laborales (OPRA), el aumento de víctimas mortales «debería ser una seria preocupación para las autoridades españolas y autonómicas que han fijado la Estrategia de Seguridad Vial 2030, por la que se han comprometido a reducir a la mitad el número de muertes en accidentes de tráfico habidas en el año 2019 (1.842 víctimas)».

Por otro lado, según los datos del INE, las muertes por caídas en España se sitúan en el primer puesto de este ranking superando por primera vez la barrera de las 4.000 y sobrepasando también por primera vez a los suicidios como principal causa de muerte externa.

«Desde este Observatorio llevo ya varios años alertando de que las muertes por caídas llevan un proceso de evolución ascendente imparable batiendo un nuevo récord histórico cada año. Las caídas son desde 2012 la primera causa de muerte accidental en España, y ya desde 2023 la primera causa de muerte no natural. Y mientras no se declare un estado de alarma sobre este asunto no se va a frenar esta sangría que afecta principalmente a las personas mayores de 64 años», apunta el presidente de OPRA.

Ocho de cada diez (un 84%) de las personas fallecidas por caídas tiene más de 64 años. El porcentaje aumenta hasta el 95% entre las mujeres). Por lo que respecta a las muertes por suicidio, en 2021 se superó la cumbre de las 4.000 muertes anuales, en 2022 se produjo un aumento del 5,6% llegando a los 4.227 suicidios, y en 2023, con 4.116 fallecimientos, se mantienen por encima de los 4.000.

«Las estrategias y los programas de prevención de suicidios monopolizados por la psiquiatría se están revelando como poco o nada eficaces. Habría que considerar seriamente en dejar este asunto en manos de grupos interdisciplinares que diesen a este fenómeno un nuevo enfoque», advierten desde OPRA.

La tercera causa de muerte en España es, según la clasificación del INE, los ahogamientos y atragantamientos, con 3.692 fallecimientos. Segregando cada una de las causas observamos que 537 muertes corresponden a los ahogamientos y sumersión accidentales (510 en 2021) y el resto, 3.155, a atragantamientos (2.994 en 2021).

Envenenamiento por drogas o psicofármacos

Con 1.070 fallecimientos causados por la muerte accidental debida al abuso de drogas y a los psicofármacos, en el año 2023 se ha superado por segunda vez la barrera de las mil muertes por esta causa.

El responsable de OPRA, recuerda que «ni en España, ni en la administración del Estado, ni en las comunidades autónomas, ni en los Ayuntamientos, hay nadie responsable de la prevención de accidentes en la sociedad. El Ministerio y las Consejerías de Interior o las Concejalías de Seguridad no piensan que esto vaya con ellos. Los alcaldes deben pensar que la seguridad de los vecinos es competencia de otra administración».