Luís Badrinas, vicepresidente de Barcelona & Madrid Health Hub; Naira Chaler, Chief Operating Officer en Aticco; Cristian Pascual, presidente de Barcelona & Madrid Health; Marja Huiskamp, directora general de Madrid Health Hub; Gabriel Espín, Cofounder & CEO en Aticco; y Eva Rosell, CEO Madrid & Barcelona Health Hub

Aterriza en Madrid el proyecto que busca llevar a los pacientes la innovación en salud Madrid & Barcelona Health Hub inaugura sede en Madrid, con embajadores como Ana Pastor o Juan Abarca

Ya estaba en Barcelona, pero ahora, con una sede física, aterriza también en la capital. Madrid (y Barcelona) Health Hub es una asociación sin ánimo de lucro que busca conectar a startups con corporaciones, hospitales, inversores y universidades para avanzar en salud digital y lograr que la innovación llegue al paciente. Este jueves inaugura su sede en Madrid, situada en Aticco Castellana, y cuenta con embajadores de gran valor por su experiencia y conocimientos como la exministra de Sanidad y actual presidenta de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), Ana Pastor, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca o la vicepresidenta de Huawei España, Carmen González, entre otros.

El proyecto pretende impulsar esa innovación en salud «partiendo de herramientas digitales que a día de hoy son muy necesarias por las circunstancias que atraviesa el sistema sanitario en todo el mundo», ha explicado Cristian Pascual, presidente de Madrid & Barcelona Health Hub. Se ha referido a una población cada vez más envejecida, al crecimiento de la cronicidad y al déficit de profesionales. «Y faltarán más», ha augurado, «y la única forma de tener una sanidad sostenible es poniendo medios digitales que empoderen al paciente y hagan al profesional su día a día más fácil».

«Queremos que sea un lugar de encuentro para todo el ecosistema de salud digital donde la innovación en salud cobre vida y llegue de la investigación a la realidad», ha apuntado por su parte Marja Huiskamp, directora general de Madrid Health Hub. El propósito final, ha dicho, es que la tecnología de los hospitales pueda llegar a los pacientes. «Queremos convertir a Madrid en un referente global de salud digital».

En la rueda de prensa de presentación, en la que también han intervenido Luis Badrinas, vicepresidente de Madrid & Barcelona Health España, y Gabriel Espín, CEO de Aticco, han destacado también la importancia de situar esta nueva sede en Madrid, pues la capital es «referente mundial en inversión en salud» y se sitúa entre las 10 principales ciudades de Europa en rondas cerradas de capital riesgo en startups de salud digital.

Uno de los grandes hitos de este proyecto es la creación, en colaboración con HM Hospitales, del primer Centro de Validación de Soluciones Digitales en Salud de la Comunidad de Madrid. Este espacio está orientado a la evaluación clínica de tecnologías sanitarias y permite a las empresas validar sus soluciones en entornos reales.

Más temas:

Empresas

salud