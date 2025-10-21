Suscribete a
«No atendemos a padres»: la universidad frena la sobreprotección paterna a estudiantes

El intrusismo de las llamadas 'familias helicóptero' en la vida académica preocupa a los docentes

«No atendemos a padres»: la universidad frena la sobreprotección paterna a estudiantes
Beatriz L. Echazarreta

Un cartel cuelga estos días en la Universidad de Granada: «El vicedecanato de prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado de prácticas es mayor de edad». El aviso es disuasorio para aquellas familias que se entrometen en las prácticas laborales de estudiantes de tercero ... o cuarto curso. Es decir, para padres o madres que pasan hasta el despacho para tomar decisiones sobre el primer contacto con la vida laboral de adultos que ya han cumplido los 22 o los 23 años. «Fue un compañero mío el que colgó el cartel estos días. Si nos vemos en la obligación de hacerlo es que algo en la universidad está fallando», asegura a ABC Daniel Arias Aranda, que imparte clase en el grado de ADE en este campus. Los llamados 'padres helicóptero' son hoy, dice, un fenómeno que se da más que antaño y que se comenta en corrillos de profesores universitarios por toda España. La preocupación no es exclusiva de la Universidad de Granada.

