Las asociaciones de víctimas de violencia de género critican el nuevo error: «Muchas mujeres ya no confían en las pulseras»

Cuatro entidades especializadas piden mayor responsabilidad a las instituciones

Igualdad avisa a las víctimas de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). EP
Gregoria Caro

La última incidencia del sistema Cometa, que gestiona las pulseras antimaltrato, volvió a generar malestar y dudas entre las asociaciones de víctimas de violencia de género, que cuestionan la fiabilidad del servicio. Igualdad alertó esta semana de una nueva incidencia tecnológica en la madrugada del ... martes, a las 4.30 horas, y activó el protocolo de refuerzo de protección a las víctimas y avisó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hasta las 15 horas de antes de ayer no se restableció el servicio y no se recuperó la normalidad hasta las 17.25. No obstante, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, informó de que las mujeres estuvieron protegidas en todo momento con sistemas complementarios y que ninguna necesitó el botón del pánico.

