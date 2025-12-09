La archidiócesis de Nueva York negocia una compensación de 300 millones de dólares a 1.300 víctimas de abusos

La archidiócesis de Nueva York ha iniciado el proceso para negociar un acuerdo de indemnización con cerca de 1.300 personas que acusaron a religiosos y personal laico de la Iglesia de haber perpetrado abusos sexuales contra ellos cuando eran menores.

Para ello, esta ... archidiócesis, la segunda mayor de EE.UU., busca recaudar 300 millones de dólares que utilizará en las compensaciones a las víctimas, según ha anunciado esta semana su líder, el cardenal Timothy Dolan.

«Como hemos reconocido de forma repetida, el abuso sexual a menores de hace mucho tiempo ha avergonzado a nuestra Iglesia», escribió Dolan en una carta compartida con la comunidad católica de Nueva York. «Vuelvo a pedir perdón por aquellos que traicionaron la confianza puesta en ellos para dar seguridad a nuestra gente joven».

Dolan explicó que la archidiócesis y los representantes de las víctimas han acordado iniciar un proceso mediado por un juez retirado, Daniel Buckley con el objetivo de llegar a un entendimiento sobre indemnizaciones.

«Espero y rezo por que podamos trabajar juntos para conseguir un acuerdo global y dar a las víctimas supervivientes la mayor compensación financiera posible para ayudar a cerrar estas heridas», dijo.

Mediador en otro proceso

Buckley ha ejercido ya como mediador en otro proceso similar, el de la archidiócesis de Los Ángeles, en el que se llegó a un acuerdo extrajudicial para compensar a cerca de mil víctimas. Al mismo tiempo que Dolan hacía su anuncio, se conocía que otra archidiócesis, la de Nueva Orleans, había acordado el pago de 230 millones de dólares a cientos de víctimas.

En el caso de Nueva York, Dolan reconoció que su archidiócesis ha tenido que apretarse el cinturón y tomar «decisiones financieras difíciles» para poder recaudar dinero para las indemnizaciones. Han aprobado despidos, han reducido el gasto operativo en un 10% y han emprendido ventas de activos inmobiliarios. Para empezar, la de su sede en la ciudad de Nueva York, en la Primera Avenida, cerca de la catedral de San Patricio, el templo emblemático del catolicismo en EE.UU. La venta supuso unos ingresos de cien millones de dólares.

El escándalo de abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica de EE.UU. se ha sentido en Nueva York con gran fuerza y ha puesto a muchas de sus diócesis contra las cuerdas. Las autoridades estatales aprobaron leyes en 2019 y 2022 que permitían recuperar demandas por abuso sexual, aunque tuvieran décadas de antigüedad, en la jurisdicción civil.

Desde su aprobación, se han interpuesto cerca de 1.700 demandas con exigencias de indemnización que han forzado la declaración de bancarrota en seis de las ocho diócesis católicas del estado de Nueva York.

«Nuestro objetivo siempre ha sido, y sigue siendo, resolver de forma expedita todas las reclamaciones con mérito, conceder las mayores cantidades posibles de indemnización al mayor número posible de víctimas supervivientes y ayudarlas a sanar y seguir adelante», defendió Dolan.

«Un paso en la dirección adecuada»

Las conversaciones para el actual proceso arrancaron el mes pasado entre los abogados de ambas partes. Según aseguró a 'The New York Times' uno de los asesores legales de las víctimas, Jeff Anderson, la archidiócesis ha dado «un paso en la dirección adecuada».

Pero aseguró también que «esta es la primera vez que la archidiócesis ha mostrado voluntad de implicarse en un proceso de cualquier tipo que suponga una resolución del asunto para todos» y advirtió que «de momento, no hay ningún tipo de acuerdo. Lo que tenemos es una propuesta para un proceso en el que iremos a mediación».

Las acusaciones de abusos sexuales a menores durante décadas han sacudido a la Iglesia Católica en los últimos años. El Papa León XIV tuvo su primer encuentro con activistas y víctimas de estos crímenes el pasado mes de octubre. Y el mes pasado se refirió de forma específica a la investigación abierta contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza: «Se ha abierto una investigación y según los resultados habrá consecuencias», dijo.