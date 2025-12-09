Suscribete a
La archidiócesis de Nueva York negocia una compensación de 300 millones de dólares a 1.300 víctimas de abusos

El cardenal Timothy Dolan asegura que su archidiócesis ha tenido que apretarse el cinturón y tomar «decisiones financieras difíciles» para poder recaudar dinero

Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York
Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La archidiócesis de Nueva York ha iniciado el proceso para negociar un acuerdo de indemnización con cerca de 1.300 personas que acusaron a religiosos y personal laico de la Iglesia de haber perpetrado abusos sexuales contra ellos cuando eran menores.

Para ello, esta ... archidiócesis, la segunda mayor de EE.UU., busca recaudar 300 millones de dólares que utilizará en las compensaciones a las víctimas, según ha anunciado esta semana su líder, el cardenal Timothy Dolan.

