Las altas temperaturas dejan 2.177 fallecidos en España en agosto, un 70% más que el año pasado

Las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en España esté último mes, un 71,3 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.149 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.

Noticia Relacionada El calor deja 169 muertos en Andalucía en agosto, 90 más que el pasado año ABC Andalucía Los fallecimientos de agosto atribuibles a esta causa superaron en 86 a las de julio, mes en el que se registraron un total de 83 defunciones

Muertes durante la ola de calor

La mayoría de las muertes tuvieron lugar durante la larga ola de calor que tuvo lugar entre el 3 y el 18 de agosto, cuando 1.441 personas perdieron la vida a causa del calor extremo registrado en España. Gran parte de los fallecidos por calor tenían más de 65 años (2.099) y, en especial, más de 85 (1.428). En concreto, la segunda semana del mes se notificaron 934 defunciones, mientras que la tercera la cifra fue de 862.

Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según el sistema de monitorización gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.

Madrid y Cataluña, a la cabeza

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).