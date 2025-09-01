Las altas temperaturas dejan 2.177 fallecidos en España en agosto, un 70% más que el año pasado
Desde principios de junio se han notificado 3.644 fallecimientos por calor, un 84% más que en los tres meses del verano anterior
La tercera ola de calor más larga de la historia deja 1.149 muertes
La Aemet avisa de la llegada de «tormentas muy fuertes» a España: estas son las zonas afectadas
Las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en España esté último mes, un 71,3 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.149 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.
Muertes durante la ola de calor
La mayoría de las muertes tuvieron lugar durante la larga ola de calor que tuvo lugar entre el 3 y el 18 de agosto, cuando 1.441 personas perdieron la vida a causa del calor extremo registrado en España. Gran parte de los fallecidos por calor tenían más de 65 años (2.099) y, en especial, más de 85 (1.428). En concreto, la segunda semana del mes se notificaron 934 defunciones, mientras que la tercera la cifra fue de 862.
Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según el sistema de monitorización gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.
Madrid y Cataluña, a la cabeza
Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).
