Más allá de las llamas, el humo de los incendios también mata

Un vecino observa desde el tejado el incendio forestal declarado en la Palma en 2023

El corazón y los pulmones son también víctimas de los incendios forestales. Inhalar el humo de sus llamas genera un amenaza: el aumento de la mortalidad. Y es que estas humaredas emiten contaminantes peligrosos para la salud, como las partículas finas que un nuevo estudio ha relacionado con el incremento de muertes y enfermedades.

Un problema «subestimado», según los investigadores del Instituto de Salud de Barcelona (ISGlobal), ya que podría ser un factor de riesgo detrás de casi el doble de las muertes calculadas. El error lo ubican en considerar todas las partículas del aire como si fueran iguales, porque no lo son. Hay que determinar la «fuente» del humo, es decir, de dónde viene.

535 muertes por año en Europa tras la exposición a las partículas de incendios forestales

De hecho, el estudio sitúa en 535 muertes anuales las producidas por exposición a este aire a corto plazo. Del total, 31 fallecimientos se atribuyen a enfermedades respiratorias y 184, a causas cardiovasculares. Sin embargo, el promedio se reduciría a 38 muertes por año cuando se trata de partículas no procedentes de incendios forestales.

Un análisis de 32 países y 541 millones de personas

El estudio ha registrado datos diarios de hasta 32 países europeos, en concreto de 654 regiones contiguas. Esto abarca una población de 541 millones de personas dentro de un análisis de 18 años. Entre 2004 y 2022, se cruzaron los datos de fallecimientos con estimaciones de partículas de origen relacionado o no con los incendios forestales.

Así, se emplearon modelos estadísticos para detectar los efectos con un cierto margen temporal, ya que «los problemas de salud pueden no manifestarse de inmediato», explican los investigadores. Y contemplaron todas las causas de mortalidad, aunque las respiratorias y cardiovasculares son las más llamativas. «Los resultados mostraron que el riesgo de muerte aumentó en los siete días posteriores cuando la exposición a estas partículas era alta», concluyen.

¿Cambia el riesgo según el país?

Los resultados se presentan dispares en función de la región. Es decir, la relación entre la exposición a las partículas de los incendios forestales y la mortalidad no es igual en todos los lugares. Bulgaria, Rumanía, Hungría y Serbia fueron los países más afectados, mientras que en zonas de España y Portugal «se detectaron asociaciones negativas y poco previstas», reconoce el ISGlobal.

«La variabilidad entre regiones podría estar relacionada con las estrategias de adaptación y gestión de incendios a nivel regional y nacional. Sin embargo, se requerirían más estudios para explicarlo», apunta Cathryn Tonne, autora sénior del estudio. Por su parte, Anna Alari, primera investigadora del trabajo, añade: «Mejorar las estimaciones de la mortalidad atribuible a las partículas relacionadas con los incendios ayudará a hacer un mejor seguimiento de la carga que supone esta amenaza vinculada al cambio climático para la salud pública».