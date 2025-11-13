Suscribete a
Alertan de la presencia de listeria en un queso mezcla distribuido en varias comunidades

La bacteria se encuentra en los ejemplares de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas 'Beiardi', 'Agort', 'Udabe' y 'Eroski'

Alerta sanitaria por la presencia de listeria en chopped envasado a la venta en supermercados

Uno de los quesos afectados
Uno de los quesos afectados Aesan

EP

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este jueves de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en algunos ejemplares de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas 'Beiardi', 'Agort', 'Udabe' y 'Eroski', con diferentes ... lotes y fechas de caducidad, que han sido distribuidos al menos en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón.

