Alerta sanitaria por la presencia de 'Salmonella spp.' en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja

'Haldi Powder' de la marca Ali Baba
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta este jueves por la presencia de 'Salmonella spp.' en cúrcuma en polvo 'Haldi Powder' de la marca Ali Baba. En concreto, se trata del producto con el nombre 'Haldi Powder' de ... la marca Ali Baba y que tiene el número de lote 080824 y la fecha de consumo preferente es el 22/04/2026.

Descarga la app