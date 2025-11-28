Suscribete a
ABC Premium

Alerta sanitaria por la presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano

Se trata de un producto de la marca Snatt's, y el aviso llega de la Comunidad Valenciana

Alerta sanitaria por la presencia de piezas de metal y caucho en dos lotes de una conocida sopa deshidratada de supermercado

Imagen del producto afectado
Imagen del producto afectado Aesan

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes de la posible presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de ... la Comunidad Valenciana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app