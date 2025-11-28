Alerta sanitaria por la presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes de la posible presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de ... la Comunidad Valenciana.

El producto afectado es 'Bocaditos tomate & orégano' de la marca Snatt's, con número de lote 68708, fecha de caducidad 07/11/26 y código de barras 8413164023198. Se presenta envasado en bolsa con un peso por unidad de 80 gramos.

Los productos afectados han sido distribuidos en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Por eso, la Aesan recomienda a quienes tengan en su domicilio estos artículos que se abstengan de consumirlos.

En esta ocasión, ha sido la propia empresa quien ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Todo ello se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.