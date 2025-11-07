Suscribete a
Alerta sanitaria por la presencia de listeria en chopped envasado a la venta en supermercados

La distribución inicial se produjo a la comunidad autónoma de Andalucía, si bien «no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas»

Jamón de York, imagen de archivo
Jamón de York, imagen de archivo ABC

Servimedia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la ... Junta de Andalucía relativa a la presencia de listeria monocytogenes, en chopped lata finas lonchas.

