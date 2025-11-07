Alerta sanitaria por la presencia de listeria en chopped envasado a la venta en supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la ... Junta de Andalucía relativa a la presencia de listeria monocytogenes, en chopped lata finas lonchas.

Así lo anunció este viernes la Aesan en un comunicado en el que precisó que el producto implicado es el lote 252771 del Chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena (DIA) con fecha de caducidad el 18 de noviembre.

Según la información disponible, la distribución inicial se produjo a la comunidad autónoma de Andalucía, si bien «no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas».

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sciri con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos.

Sintomatología

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca listeria monocytogenes).

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.