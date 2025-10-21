Suscribete a
Los albaceas de Andic defienden la inocencia de su hijo Jonathan

En una carta, publicada por 'La Razón', subrayan el cumplimiento «escrupuloso» del testamento y critican las «especulaciones» que señalan al primogénito del fundador de Mango

Isak Andic, en una imagen de archivo
Isak Andic, en una imagen de archivo EP

ABC

Barcelona

Los albaceas del testamento del fundador de Mango, Isak Andic, han emitido un comunicado para manifestar que la voluntad del empresario, reflejada en su testamento, «se ha cumplido de forma escrupulosa». Así lo han manifestado Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras en un ... escrito publicado por 'La Razón', en el que también defienden la inocencia de su hijo, Jonathan Andic, después de que los Mossos d'Esquadra mantengan abiertas las pesquisas por la muerte de su padre, que falleció en diciembre de 2024, tras caer al vacío cuando ambos realizaban una excursiónen las Cuevas de Salnitre de Collbató, en el macizo de Montserrat. El texto íntegro reza:

