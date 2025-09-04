Ainhoa Martínez se incorpora a la sección de Política de ABC

Ainhoa Martínez (Madrid, 1989) se incorpora a la redacción de ABC como la responsable de cubrir la información gubernamental y del Partido Socialista en un momento de máxima volatilidad. Desde 2014 ha desarrollado su actividad profesional ligada a la información política y parlamentaria, especializada en el PSOE, desde su etapa en la oposición hasta que en 2018 Sánchez dio el salto a La Moncloa con la moción de censura.

Además de su trayectoria en prensa escrita, donde estuvo vinculada más de 11 años al periódico 'La Razón', también se desenvuelve en otros formatos. Participa como analista política en programas de radio, en Onda Cero -'Más de Uno' y 'La Brújula'-, y de televisión, con colaboraciones semanales en Antena 3 ('Espejo Público'), La Sexta ('Al Rojo Vivo'), 'Más Vale Tarde' y 'Sexta Xplica') y en RTVE ('La Noche 24 horas').

A nivel académico, Ainhoa Martínez es licenciada en Periodismo y licenciada en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.