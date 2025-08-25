Alerta sanitaria por la posible presencia de partículas metálicas en unas galletas de Fontaneda

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la posible presencia de partículas metálicas, en galletas Pims Naranja de la marca Fontaneda.

La agencia alertó de que se trata del producto galletas Fontaneda Pims 150G Naranja con número de lote OHT1153212, con código de barras 7622201639815 y fecha de consumo preferente: 30/04/2026.

La información incluída es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

⚠️ Alerta por posible presencia de partículas metálicas en galletas procedentes de España.



▶️ Galletas PIMS NARANJA de la marca FONTANEDA.



🚫 Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.



📌… pic.twitter.com/dweR8krYRA — AESAN (@AESAN_gob_es) August 25, 2025

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.