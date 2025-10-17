La Aemet pone fecha a la llegada de fuertes lluvias y una bajada de las temperaturas en España: estas son las zonas afectadas

La inestabilidad ya comienza a desaparecer en el Mediterráneo, pero la tregua con las precipitaciones no durará mucho en España. En las próximas horas, el paso de un nuevo frente atlántico de lluvias volverá a complicar la situación en algunas regiones ... del país, tal y como ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción para los días que restan de esta semana.

Este viernes continuarán los chubascos en el interior sur peninsular y Baleares, donde podrían ser «de fuerte intensidad» y venir «acompañados de tormenta». Será el sábado 18 de octubre cuando el temporal vaya instalándose en el noroeste peninsular, dejando las primeras lluvias a última hora del día en puntos de Galicia. Se irán intensificando a lo largo del domingo 19, expandiéndose hacia otros puntos del norte como el entorno del Cantábrico, el País Vasco o Castilla y León, entre otros.

Aunque las temperaturas máximas en algunas zonas del país seguirán por encima de lo normal este fin de semana, el frente de lluvias también provocará una bajada en las temperaturas. Las provincias del norte serán las que más notarán este descenso térmico que, según la Aemet, irá extendiéndose en los siguientes días a otras provincias hasta dejar «una próxima semana otoñal».

➡️El sábado por la tarde lluvias en Galicia.



➡️El domingo un frente de lluvias recorrerá la mitad norte peninsular de oeste a este.



🌡️Las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal; bajarán el domingo en el noroeste peninsular anticipando una próxima semana otoñal. pic.twitter.com/TknJawdhb6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

Un frente de lluvias llega a España a partir de este fin de semana

Este viernes 17 de octubre los restos de la dana Alice van a seguir dejando algunas precipitaciones en el Mediterráneo, Andalucía y puntos de Baleares. Serán, según apuntan desde el organismo, de intensidad fuerte, acompañados en algunos casos de tormenta, aunque mucho menos generalizados y peligrosos que a lo largo de esta última semana. En Canarias también notarán los efectos de una pequeña borrasca, que dejará lluvias hasta el próximo domingo.

A pesar de que el temporal ha ido perdiendo fuerza, el tiempo no se mantendrá soleado en muchas zonas: la llegada de un frente atlántico por el noroeste volverá a dejar inestabilidad en nuestro país en las próximas horas. Este temporal frío será bastante activo, especialmente conforme nos adentremos en el fin de semana, dejando precipitaciones tormentosas en Galicia y otros puntos del Cantábrico.

Durante este nuevo episodio de lluvias, la costa occidental de Galicia será la más afectada, aunque no serán los únicos puntos donde se concentre el agua en las próximas horas. Según la Aemet, este nuevo frente «recorrerá la mitad norte peninsular de oeste a este». Así, llegarán bastantes precipitaciones a las comunidades cantábricas, la meseta norte, el Sistema Central y zonas del centro peninsular.

⛈️ En las próximas horas el avance de una vaguada disparará el desarrollo de tormentas intensas en varias comunidades.



🗞️ AEMET ha activado varios avisos por lluvias localmente fuertes. https://t.co/EOYgHFNPfb pic.twitter.com/yWOHzPryie — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 16, 2025

Bajan las temperaturas: valores otoñales en estas zonas de España

Las temperaturas también sufrirán un cambio a lo largo de este fin de semana, «anticipando una próxima semana otoñal», advierte el organismo. Con el paso del frente a partir del domingo, los termómetros irán descendiendo de manera progresiva en el noroeste peninsular, dejando entre cinco y 10 grados menos en las máximas de regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco o puntos de Castilla y León.

En el resto de España las temperaturas diurnas seguirán por encima de lo habitual para la época del año en la que nos encontramos. De hecho, en algunas ciudades del sureste se seguirán registrando valores por encima de los 30 grados a lo largo de estas próximas horas. En otros puntos del norte y centro peninsular seguirán en torno a los 25ºC.