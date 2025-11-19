Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales: las zonas de España afectadas

Llega una masa de aire de origen ártico que va a marcar el tiempo en nuestro país en estos días

Mario Picazo alerta del «zarpazo invernal» que llega a España: nevadas y lluvias en estas zonas

La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales: las zonas de España afectadas
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales: las zonas de España afectadas EFE
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El invierno parece haberse adelantado en nuestro país. Tras unos días en los que la lluvia ha caído en casi todo el territorio por el paso de la borrasca Claudia, la llegada de un una masa de aire de origen ártico deja un escenario ... completamente invernal en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app