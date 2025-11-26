La Aemet da la fecha de la llegada de lluvias fuertes y frío invernal a España: estas son las zonas afectadas

Tras unos días algo más tormentosos, marcados por el frío y las lluvias en buena parte del país, la estabilidad volverá a imponerse en España en las próximas horas. La entrada de altas presiones por el oeste dejará cielos pocos nubosos y despejados ... a partir de este miércoles en casi toda la Península, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aún así, esta situación tranquila no durará mucho tiempo, pues las precipitaciones volverán a sorprendernos a finales de semana.

El organismo ha explicado que este miércoles podríamos ver aún chubascos débiles en el Cantábrico, alto Ebro y norte de Galicia, de la Meseta Ibérica y Pirineos, que irán yendo a menos con el paso de las horas. También lloverá en puntos de Menorca y Mallorca, donde se espera granizo ocasional y tormenta. Aún así, se espera que el ambiente se vaya estabilizando conforme nos acerquemos al viernes, aunque el sábado llegará un nuevo frente a España.

Seguirá presente unas horas más el frío ártico de estos últimos días, que seguirá congelando buena parte del interior peninsular. Las temperaturas máximas, que descenderán este miércoles hasta dejar nieve en cotas medias en algunas cordilleras, continuarán dejando algunas heladas débiles en la mitad norte y sureste peninsular y moderadas en Pirineos. El jueves comenzarán a subir de nuevo los termómetros, dejando valores algo más habituales para la época.

La estabilidad dará paso a nuevas lluvias a final de semana: estas son las zonas más afectadas

La situación de estabilidad en la Península comenzará a establecerse en las próximas horas con la llegada de un sistema de altas presiones por España que se impondrá este miércoles. Este anticiclón dejará cielos pocos nubosos y despejados en buena parte del país, mientras que en otros puntos se mantedrá nuboso o cubierto, con precipitaciones más débiles que en días anteriores.

A pesar de que se espera buen tiempo en casi todo el territorio peninsular, seguiremos viendo en las próximas horas «precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos», según apunta la Aemet. En algunas cordilleras, estos chubascos podrían venir en forma de nieve, especialmente en cotas altas de la zona pirenaica. También lloverá en Menorca y ocasionalmente en Mallorca.

25/11 11:36 AVISOS PASADO MAÑANA | España: costeros, temperaturas mínimas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/e8ww35yf44 — AEMET (@AEMET_Esp) November 25, 2025

La situación continuará al menos hasta el viernes 28 en la mayor parte de la Península. Aunque durante este día se espera un tiempo estable, a lo largo del día podrían ir cubriéndose los cielos en el oeste por el paso de un nuevo frente. Así, veremos precipitaciones en Galicia y área cantábrica, mientras que no se descartan que puedan ocurrir en zonas aledañas al sur y en el Pirineo. En Baleares también habrá posibles chubascos ocasionales antes de que comience el fin de semana.

De cara a los últimos días de la semana, la Aemet espera que regresen las fuertes lluvias a algunos puntos de España. Este sábado 29, la llegada de un frente de precipitaciones dejará nuevos chubascos «en el noroeste peninsular», que irán avanzando con el paso de las horas hasta llegar a otros puntos del norte. El domingo veremos también «lluvias en el litoral catalán y Baleares».

Sábado: lluvias en el noroeste peninsular.



Domingo: lluvias en el litoral catalán y Baleares.



De lunes a miércoles: rachas de viento muy fuertes en el este peninsular y Baleares; temporal marítimo en el litoral cántabro y mediterráneo.



Temperaturas habituales a la época. pic.twitter.com/sYuty2n02V — AEMET (@AEMET_Esp) November 24, 2025

Seguirán las heladas en España, aunque las temperaturas subirán a partir del jueves

El frío permanecerá aún unos días en España, provocando un descenso de las mínimas a lo largo de la madrugada de este miércoles y dejando heladas débiles en el interior peninsular. Así, veremos temperaturas máximas algo más bajas durante esta jornada, especialmente en la mitad este peninsular, Melilla y ambos archipiélagos. En ciudades como Palencia, Ávila, Salamanca, Segovia, Cuenca, Huesca y Teruel las temperaturas se quedarán por debajo de los 0ºC.

❄️ Vuelve la #nieve.

Entre hoy y mañana tendremos un nuevo episodio de nevadas en las montañas del norte de la península: más de 30 cm de nieve nueva.



🗞️ https://t.co/xyjvfgALF3 pic.twitter.com/AiEaRWplsl — Meteored España (@MeteoredES) November 25, 2025

A partir del jueves, se espera que los termómetros aumenten en la mayor parte de la Península, siendo más acusada esta subida en montañas de la mitad norte. Aún así, se registrarán algunos descensos en las mínimas del tercio este peninsular y veremos heladas «en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos».

El viernes volverán a subir las temperaturas en Baleares y mitad este peninsular, «de forma más acusada en el caso de las mínimas en el nordeste», según apunta la Aemet. En el resto de España habrá pocos cambios, con valores que seguirán dentro de lo habitual para la época. Veremos de nuevo heladas débiles «en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur».