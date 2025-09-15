La Aemet avisa del tiempo con el que España despedirá el verano: temperaturas de hasta 30 grados en estas zonas

Estamos justo en el ecuador del mes de septiembre y, pese a un pequeño lapso de lluvias y ligera bajada de las temperaturas, se sigue notando el efecto del verano.

Esta semana que entra será la última de la estación y se despedirá con temperaturas máximas superiores a los 30 grados en muchos puntos de España. De hecho, la Aemet ya anticipó hace unos días que la semana del 15 al 21 de abril sería «probablemente más cálida y seca de lo normal en la mayor parte del país». Incluso, la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que continúe la tendencia hasta final de mes.

➡️La semana del 15 al 21 de septiembre será, probablemente, más cálida y seca de lo normal en la mayor parte del país.



➡️Con más incertidumbre, esta tendencia podría continuar el resto del mes.



En la nota publicada por la Aemet el pasado 12 de septiembre, se esperaba que esta semana se presentase con «tiempo anticlónico y estable», con lluvias centradas en el norte y con alguna tormenta en el este.

La semana empieza por calor

Para este lunes, la Aemet destaca que se espera «estabilidad en la mayor parte del país», aunque un frente atlántico podría dejar cielos nubosos en Galicia, Cantábrico y Pirineo con lluvias débiles desplazándose de oeste a este. Las tormentas localmente fuertes pueden descargar en el extremo oriental del Pirineo y en el sistema Ibérico.

Este 15 de septiembre veremos máximas de 33 grados en Albacete, 30 en Alicante, Ávila, Logroño o Palma, pero también valores mucho más extremos como los 38 grados de Badajoz, los 37 de Sevilla o los 35 de Lérida. En general, en toda España aquellos territorios que no alcancen los 30 grados se quedarán en valores cercanos.

No obstante, las máximas descenderán en Huelva litoral, Alborán, Estrecho, Galicia, alto Ebro y, localmente notables, en el Cantábrico y aumentarán en la franja Extremadura-Cataluña. Las mínimas descenderán en el nordeste y no bajarán de los 20 grados en el área mediterránea.

Donde sí habrá avisos significativos este día será en Canarias donde habrá rachas de viento muy fuertes.

Misma tónica en el tiempo del martes

El martes continuará en la misma línea que el lunes. Según Aemet, «únicamente en el extremo nordeste peninsular se prevén cielos nubosos o cubiertos», que pueden dejar alguna lluvia débil en el Cantábrico o alguna tormenta en Pirineos y este de Cataluña.

Sobre las temperaturas, provincias como Córdoba y Granada seguirán registrando valores de 37 grados. También habrá máximas de 36 en Toledo o Jaén y, como el lunes, las zonas donde no se llegue a los 30 grados quedarán en valores próximos.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología explica que descenderán en el nordeste y aumentarán en Galicia, Cantábrico y Canarias y ascensos ligeros en el cuadrante sudoeste. En líneas generales, se superarán los 34 grados en la vertiente atlántica sur y zonas de Canarias, incluso 36 en sus principales valles, así como no bajarán de los 20 en el Medieterráneo o de los 25 en Canarias.

El archipiélago atlántico seguirá sufirendo intervalos con rachas muy fuertes de viento y habrá tramontana en Menorca.