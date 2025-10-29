La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de fuertes lluvias y tormentas a España: estas son las zonas más afectadas

La inestabilidad vuelve a ser protagonista en España esta semana por el paso de nuevos frentes, que han ido dejando lluvias durante estos primeros días en el suroeste peninsular, así como en algunos puntos del centro. La situación irá a más a ... lo largo de las próximas horas, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anticipa ya precipitaciones fuertes y tormentas en buena parte del país.

Aunque los chubascos más importantes han caído hasta el momento en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Galicia, en las próximas horas podrían llegar a otros puntos del país de manera «persistente». En regiones como Madrid y Castilla-La Mancha también se registrarán importantes precipitaciones a lo largo de este miércoles 29 de octubre. Los mayores acumulados se mantendrán en el oeste peninsular, donde habrá activos avisos amarillos y naranjas.

Predicción semanal:



Hoy: chubascos en el suroeste peninsular, algunos de fuerte intensidad y acompañados de tormenta.



Martes por la tarde y miércoles: en la mitad oeste peninsular lluvias, en el centro y suroeste serán persistentes y con importantes acumulaciones.



🧵(1/3) pic.twitter.com/xKjORENX8m — AEMET (@AEMET_Esp) October 27, 2025

A partir del jueves, la situación cambiará con la entrada de un nuevo frente de inestabilidad. A pesar de que las precipitaciones se mantendrán en las regiones afectadas, llegarán nuevas lluvias a la mitad este peninsular y Baleares, aunque se mantendrán los chubascos en el extremo occidental.

Noticia Relacionada La Aemet avisa de una borrasca profunda que afectará a Andalucía: alerta por lluvias intensas y probabilidad de tornados María José Lora Meteorología ha activado avisos amarillos y naranjas en diferentes puntos de cinco provincias andaluzas por precipitaciones, tormentas y rachas de viento

Las zonas de España en aviso amarillo y naranja por lluvias este miércoles

Los frentes de lluvias que han ido inestabilizando la situación en España durante estos primeros días de semana continuarán dejando precipitaciones generalizadas a lo largo de este miércoles. El oeste peninsular se llevará la peor parte de este temporal, que afectará especialmente en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha e incluso Madrid.

A lo largo de este miércoles 29, la Aemet ha activado avisos naranjas por fuertes lluvias en puntos de Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres. En estas zonas, la precipitación acumulada en una hora podría superar los 30 mm, según apuntan desde el organismo de meteorología. En Aracena y la sierra norte de Sevilla, se podrían llegar a registrar hasta 80 mm en 12 horas.

Los avisos amarillos por precipitaciones fuertes y tormentas también sacudirán en otras tantas provincias del país, como es el caso de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Ceuta, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Ávila, Gerona, Barcelona y Tarragona. En estas zonas, las acumulaciones podrían superar los 20 mm en apenas una hora.

⛈️ Lluvias intensas y persistentes en el suroeste peninsular durante la tarde/noche de este martes y el miércoles.



🟠 En zonas de Andalucía y Extremadura se activan avisos naranjas (peligro importante)



Precaución: puede haber algunas inundaciones y crecidas rápidas de cauces. pic.twitter.com/vkMqrztcfi — AEMET (@AEMET_Esp) October 28, 2025

El jueves continuará este ambiente lluvioso en el suroeste de la Península, llegando a ser «locamente fuertes y con tormenta» en Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla la Mancha y oeste de Andalucía. Durante esta jornada, las precipitaciones que comenzarán a llegar también al este peninsular y Baleares, siendo bastante intensos en los litorales de Cataluña.

En cuanto a las temperaturas, todo apunta a que las máximas podrían ir descendiendo conforme avance la semana, bajando hasta cinco grados en muchos puntos del país, como Madrid, donde se quedarán cerca de los 15 grados. No sucederá lo mismo con las mínimas que, tras varias jornadas de intenso frío, especialmente a primeras horas del día, volverán a subir en casi toda la Península y Baleares hasta quedarse por encima de los 10 grados en algunas zonas.

Nuevo frente de precipitaciones y temperaturas en ascenso en la Península

A últimas horas del jueves, la llegada de un nuevo frente por el norte y el oeste peninsular recrudecerá la situación en estas zonas. Así lo apunta la Aemet con bastante incertidumbre aún, señalando que conforme nos acerquemos al final de la semana podríamos ver nuevas precipitaciones de carácter intenso en el extremo occidental del país.

El organismo tampoco descarta que podamos ver nuevas borrascas y frentes en la Península a lo largo del fin de semana. Se espera que tanto el viernes como el sábado los cielos se mantengan cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular, dejando lluvias «en Galicia y el Cantábrico por la mañana» del 1 de noviembre, Día de todos los Santos. En cuanto al domingo 2, todo apunta a que las precipitaciones «se irán al centro peninsular».

Jueves: chubascos en la mitad este peninsular y Baleares; al final del día lluvias en el extremo oeste peninsular.



Viernes: lluvias en la mitad oeste peninsular.



Sábado: lluvias persistentes en el cuadrante noroeste peninsular, que el domingo se irán al centro peninsular.

(2/3) — AEMET (@AEMET_Esp) October 27, 2025

Durante estos días, coincidiendo con el puente de Todos los Santos, se registrarán descensos en las máximas en el interior de España. No llegará el frío a todos los rincones, pues en algunos puntos del este podríamos tener un ascenso térmico. Aún así, las mínimas sí podrían sufrir bajadas puntuales, especialmente a partir del sábado.