Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

La Aemet avisa de la llegada de un frente frío de fuertes lluvias y nieve a España: estas son las zonas más afectadas

En algunos puntos de la Península, las temperaturas podrían caer hasta 10 grados a lo largo de este fin de semana

¿Volverá a llover en Sevilla esta semana? Estas son las previsiones de la Aemet

La llegada de un frente frío de lluvias va a traer por fin el cambio en las temperaturas que España espera desde que comenzara el otoño, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Junto a las intensas precipitaciones que ... afectarán a la Península este fin de semana, se producirá también un brusco descenso en los termómetros, que comenzará a manifestarse en muchas regiones del país a partir de este viernes 7 de noviembre.

