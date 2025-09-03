La Aemet avisa de un cambio radical en el tiempo de España: de fuertes tormentas al regreso del calor intenso a estas zonas

Las precipitaciones han marcado el inicio de esta primera semana de septiembre en España. La entrada de una vaguada ha condicionado los días en buena parte del norte español, donde en las últimas horas se han registrado «tormentas muy fuertes». Sin embargo, estas no serán las únicas lluvias que veremos esta semana, tal y como ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante estas próximas horas, la llegada de un nuevo frente por el noroeste volverá a dejar lluvias en el tercio norte peninsular, afectando especialmente a la comunidad de Galicia. Aunque estos chubascosno serán generalizados, sí podrían ir extendiéndose hasta el jueves por la región gallega y el Cantábrico, llegando incluso al Pirineo y algunos puntos de Cataluña.

Predicción semanal:



Esta tarde: algún chubasco acompañado de tormenta en Cataluña y Baleares.



De martes a jueves: lluvia en Galicia.



Viernes y fin de semana: predominio de sol sin precipitaciones significativas; el domingo chubascos en el cuadrante noroeste peninsular.



(1/2) pic.twitter.com/aSlExKSISP — AEMET (@AEMET_Esp) September 1, 2025

A pesar de esta inestabilidad, el calor intenso volverá a ser protagonista durante estas próximas jornadas. Este miércoles se espera que las máximas vuelvan a subir de forma casi generalizada, con termómetros que se quedarán por encima de los 35 grados a lo largo de esta jornada. Estos ascensos se mantendrán también a lo largo del fin de semana, notándose incluso en las mínimas nocturnas.

Nuevas lluvias y tormentas en estas zonas de España por la llegada de una vaguada

La llegada de una nueva vaguada por el noroeste español volverá a condicionar la jornada de este miércoles 3 de septiembre. Este nuevo frente penetrará en España a lo largo del día y, aunque no será tan pronunciado como el de este pasado lunes, sí mantendrá la inestabilidad al menos hasta el próximo jueves.

Según advierte la Aemet, en las próximas horas podemos esperar «cielos nubosos extendiéndose por Galicia y Cantábrico con precipitaciones en Galicia y aledaños que, en litorales, pueden ir acompañadas de tormenta». Estas lluvias serán de menor probabilidad cuanto más hacia el este, aunque también podrían alcanzar puntos del centro-norte español e incluso del Pirineo occidental.

Se esperan así lluvias en Galicia, algo más abundantes en las Rias Baixas. De forma más débil también llegarán estas precipitaciones a comunidades como Asturias, Cantabria y País Vasco. El jueves alcanzarán algunos puntos del nordeste, con tormentas en zonas de montaña como Pirineos y el sistema Ibérico, así como Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y el interior de Castellón.

¡Vuelven las lluvias al Mediterráneo 🌧️!



Serán localmente intensas durante la jornada del viernes.



🗞️ @samuel_biener nos trae el pronóstico. https://t.co/EGbDoUV7QC pic.twitter.com/RyhsHQsf9r — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 2, 2025

De cara al viernes existe todavía mucha incertidumbre. Todo apunta a que el fin de semana podría volver a estar marcado por esta inestabilidad con la entrada de un nuevo frente atlántico, que dejaría chubascos en puntos del este peninsular, así como en las comunidades del noroeste.

Vuelve el calor intenso a España: hasta 35 grados en estas regiones

Las lluvias de estos próximos días también vendrán acompañadas de un nuevo cambio en las temperaturas de la Península. Tras varios días con valores por debajo de lo normal e incluso algo de frío, este miércoles las máximas volverán a subir de forma casi generalizada. A lo largo de esta jornada, se podrían alcanzar los 35ºC en puntos de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o el valle del Ebro.

Aunque los termómetros bajarán el jueves en algunos puntos del norte, en el resto del país el calor seguirá siendo bastante notable, con valores más altos en el sur y sureste. Por su parte, el viernes volverán a subir a nivel general en casi toda España, a excepción del Mediterráneo.

🌡️Evolución de las temperaturas:



Comienzan por debajo de lo normal en el interior norte peninsular.



Subirán a lo largo de la semana; a partir del viernes el ambiente será muy cálido con temperaturas de verano en todo el país.



El domingo bajarán por el noroeste peninsular. pic.twitter.com/gqrIMlPgNq — AEMET (@AEMET_Esp) September 1, 2025

A lo largo del fin de semana se espera que se acerquen a los 35ºC en puntos del Guadalquivir, así como otras zonas del sur. Aún así, en el norte las máximas serán mucho más suaves que en el resto de España.

Junto a este nuevo repunte en las máximas llegará también un cambio en las temperaturas nocturnas. Estas irán subiendo a lo largo de las próximas jornadas, quedándose cerca de los 20 grados en el centro y sur. En el norte estas mínimas podrían seguir cerca de los 10 grados. Asimismo, en el Mediterráneo no bajarán de los 23-25 grados durante estos días.