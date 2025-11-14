Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

La Aemet avanza las zonas de España en las que va a llover este fin de semana: Avisos naranjas y bajada de las temperaturas

El organismo meteorológico avisa del tiempo que va a hacer en nuestro país durante los próximos días

Lluvia de más de 200 litros por metro cuadrado tras el paso de la borrasca Claudia por Galicia

La Aemet avanza las zonas de España en las que va a llover este fin de semana: Avisos naranjas y bajada de las temperaturas
La Aemet avanza las zonas de España en las que va a llover este fin de semana: Avisos naranjas y bajada de las temperaturas VALERIO MERINO
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El otoño avanza sin pausa y el tiempo que le caracteriza se está haciendo notable en España. En una época marcada por la inestabilidad y la bajada progresiva de las temperaturas, los últimos días han sido protagonizados por la borrasca Claudia.

Este frente ha ... alcanzado su punto más álgido este pasado miércoles y jueves, con acumulados superiores a 80 l/m2 y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, afectando principalmente a Canarias, donde se han registrado incidentes relacionados con desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app