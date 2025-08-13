La Aemet alerta de que agosto será el mes más cálido de los últimos 20 años

La segunda ola de calor de este verano está asfixiando a España. Ya no solo por la oleada de incendios que se encuentran activos en varias comunidades, sino también por el extremo calor que ya ha provocado varias muertes desde el día 3 de agosto. Y las temperaturas no descienden desde hace más de diez días. De hecho, el martes 12 de agosto fue el día de más cálido de todo el verano, batiendo récords junto al 11 de agosto, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El pronóstico también indica que este fin de semana, los días 16 y 17 agosto, también podrían ser récord para sus respectivas fechas.

Este martes, 165 estaciones de la Aemet alcanzaron o superaron los 40 grados de máxima, 62 de ellas con valores de 42 grados o más. En Badajoz Universidad (Badajoz) se registraron 45,5 grados a las 13.50 horas, y en Tablada (Sevilla) 45,2 grados a las 14.20 horas. La madrugada de este miércoles también fue muy calurosa: en el mismo punto de Sevilla la mínima se situó en 29,8 grados y en Villarrasa (Huelva) en 29,7. Además, se produjeron precipitaciones con tormenta en distintas zonas de la Península, sobre todo en áreas montañosas, aunque también en el llano y en regiones con temperaturas muy elevadas.

Calor sin precedentes

Por otro lado, la agencia señala que «no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y el 20 de agosto tan cálido como el de 2025», lo que sitúa este mes como el más caluroso desde que hay registros. La Aemet señala que únicamente se le acerca el mismo periodo de agosto de 2003.

Con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025.



Nuevas máximas y mínimas absolutas

Si bien para este miércoles se prevé un descenso térmico transitorio, la Aemet insiste en que es probable que la ola de calor siga al menos hasta el lunes 18 de agosto.

En el resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de Aemet, el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, ha añadido que se ha registrado un nuevo récord de máxima absoluta en Zamora, con 41,2ºC el pasado 10 de agosto. Además, un día más tarde, el 11 de agosto, Lleida alcanzó un nuevo récord de máxima absoluta con 41,9ºC.

Por otro lado, también ha habido estos días nuevos récords de mínimas más altas, con 21,9ºC en Virgen del Camino, en León, el pasado 10 de agosto, así como 26,2ºC en Segovia en la misma jornada. Asimismo, también se ha registrado un nuevo récord de mínima más alta ese mismo día, con 27,1ºC en Castelló-Almassora.