El ADN y los anónimos acaban con la impunidad del crimen de Helena Jubany 24 años después

El principal sospechoso, Santiago Laiglesia, se encuentra ya la prisión de Brians 1, y el caso está más cerca de llegar a juicio

Prisión provisional para el principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany

Benet Salellas, abogado de la familia, junto al hermano de Helena, Joan Jubany, a su salida de los juzgados de Sabadell, este viernes
Benet Salellas, abogado de la familia, junto al hermano de Helena, Joan Jubany, a su salida de los juzgados de Sabadell, este viernes ADRIÁN QUIROGA
Elena Burés

Barcelona

En vísperas de cumplirse 24 años del asesinato de Helena Jubany, el principal sospechoso, Santiago Laiglesia, ingresó ayer, viernes, en la prisión de Brians 1. La instructora acordó dicha medida, después de que el investigado se acogiese a su derecho a no ... declarar, tras ser citado ante un nuevo indicio que «hasta el momento no existía»: el ADN localizado en el jersey de la víctima. La Policía Científica determinó hace unos meses, gracias a nuevas técnicas, que es «26 billones de veces más probable» que la mezcla de material genético hallada en la parte trasera de la prenda sea de Laiglesia que de cualquier otra persona. Pero no es el único rastro de su participación en el crimen.

