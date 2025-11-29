El ADN y los anónimos acaban con la impunidad del crimen de Helena Jubany 24 años después

En vísperas de cumplirse 24 años del asesinato de Helena Jubany, el principal sospechoso, Santiago Laiglesia, ingresó ayer, viernes, en la prisión de Brians 1. La instructora acordó dicha medida, después de que el investigado se acogiese a su derecho a no ... declarar, tras ser citado ante un nuevo indicio que «hasta el momento no existía»: el ADN localizado en el jersey de la víctima. La Policía Científica determinó hace unos meses, gracias a nuevas técnicas, que es «26 billones de veces más probable» que la mezcla de material genético hallada en la parte trasera de la prenda sea de Laiglesia que de cualquier otra persona. Pero no es el único rastro de su participación en el crimen.

El cuerpo de Helena, que entonces tenía 27 años, apareció el 2 de diciembre de 2001 en el patio de luces de un edificio de la calle Calvet d'Estrella de Sabadell (Barcelona). En ese edificio vivía Montserrat Careta y, junto a esta, su pareja, Laiglesia. Careta fue una de las primeras investigadas por el suceso, y entonces llegó a ingresar en prisión preventiva, donde se quitó la vida, tras dejar una nota en la que defendía su inocencia. Los indicios apuntaban a un crimen con varios implicados. Todos ellos, integrantes de una de las secciones de la Unión Excursionista de Sabadell (UES), a la que la víctima, natural de Mataró (Barcelona) se había apuntado tras mudarse a la ciudad, un año antes.

Laiglesia también fue uno de los primeros sospechosos por el asesinato, igual que otra integrante de la sección Natura de la UES, Ana Echagivel, pero no llegó ni a ser detenido. Y, ante la falta de avances en las pesquisas -al considerar el instructor de la época, Manuel Horacio, que «la solidez de las pruebas» no era «suficiente- se decretó el sobreseimiento provisional del caso en 2005. Tras un primer intento fallido, la familia Jubany, junto a su abogado, Benet Salellas, consiguió su reapertura en 2021. «Aportamos como prueba correos localizados en el disco duro del ordenador de Helena», recordaba su hermano Joan, hace unas semanas. Esos correos, vinculados con los anónimos que enviaron a la víctima en vísperas del asesinato, permitieron retomar las pesquisas.

Así, el peritaje del disco duro se saldó con la imputación de un sospechoso que, aunque desde el primer momento había estado en el foco de las pesquisas, nunca había adquirido la condición de investigado: Xavier Jiménez. Dichos mensajes presentan «una conexión clara y directa» con los dos anónimos que recibió la víctima semanas antes del crimen. Notas que dejaron en la puerta de su piso, junto a dos bebidas, adulteradas con sedantes. Concretamente, benzodiacepinas, las mismas que, según certificó la autopsia, tenía en su organismo cuando la mataron. Poco después, un prueba caligráfica demostró que Jiménez fue autor de parte de esos anónimos. Y es que tanto en esos textos como en los emails se hacía referencia a volver a «coincidir» en alguna de las salidas de la UES, asociación de la que Jubany, al igual que los sospechosos de su asesinato, era socia.

Parte de uno de los anóm ABC

Ahora, la instructora, en la resolución en la que ha acordado el ingreso en prisión preventiva del otro imputado, Laiglesia, apunta que también podría haber participado en su redacción. Así, tal y como ya apuntaban las pesquisas desde un inicio, la juez indice en la posible autoría conjunta del crimen y a un «reparto de roles» entre los implicados. Tal y como señaló la Policía, indica que «resulta razonable presumir que el traslado del cuerpo» de Helena desde el lugar del que fue arrojado «difícilmente podría haberse llevado a cabo por una sola persona». Por eso, los investigadores ya concluyeron en su momento que Careta no podía haberlo hecho sola, por lo que «forzosamente» tuvo que ser ayudada por «alguna otra persona», y la opción más razonable es que esa otra persona fuese «su compañero sentimental», Laiglesia , que convivía con ella o, al menos, «pasaba mucho tiempo en dicho domicilio».

Aún hay más, y es que ambos incurrieron en contradicciones sobre el lugar en el que se encontraban tanto la fecha del suceso, como la víspera. Tras esa primera declaración, posteriormente, rectificaron y, junto a Jiménez, hicieron «coincidir las versiones». Ante todas estas circunstancias, finalmente, Laiglesia se encuentra ya en prisión, por su implicación en el asesinato de Helena. Y tanto él como Jiménez tendrán, por fin, que sentarse en el banquillo, para ser juzgados por un tribunal popular. Tal y como apuntó ayer el abogado de los Jubany, la decisión supone acabar con la «impunidad» y la demora de llevar ante la Justicia a los autores del asesinato.