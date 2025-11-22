Un acuerdo ambiguo y débil contra fósiles en la COP30 que incluye derechos indígenas

Las negociaciones no pararon entre el viernes y el sábado. Algunos delegados y periodistas llegaron a dormir en los pasillos de la Zona Azul, mientras transcurrían las conversaciones nocturnas para llegar a un consenso sobre la declaración final. Un día antes, un incendio había atrasado y tensado ... un poco más las divisiones entre los países, especialmente en torno a la hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, lo que despertó duras críticas de la sociedad civil y la comunidad científica.

A las 8:10 de la mañana el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, confirmó al salir de la sala de negociación que el «mapa del camino» para el fin del uso de los combustibles fósiles había salido definitivamente del documento final. «El roadmap lo vamos a anunciar. El roadmap será una iniciativa de la presidencia brasileña. No se queda en el texto», dijo el embajador al portal Amazônia Vox, visiblemente agotado pero contento con el resultado que prometió anunciar el mismo sábado. Pese a las trabas, el diplomático informó que habían llegado a un consenso.

Las tensas y largas negociaciones de la COP30 dejaron un documento final de la COP30 visto como ambiguo, al no entregar mapas de ruta claros para eliminar las dos principales causas de la crisis: los combustibles fósiles y la deforestación, pero dar al mismo tiempo un reconocimiento histórico a los derechos de los pueblos indígenas como política climática central.

Noticia Relacionada La COP30 deja a un lado la ruta contra la deforestación en un borrador debilitado por la presión petrolera Verónica Goyzueta El documento provisional suprime el plan brasileño y rebaja la ambición climática al excluir también la guía para abandonar los combustibles fósiles

La principal frustración fue la falta de fuerza sobre las agendas críticas de los combustibles fósiles y la deforestación, que se esperaba avanzaran con la realización de la cumbre por primera vez en la Amazonía, la mayor selva tropical y una de las zonas más sensibles del planeta. Las menciones puntuales a esos temas clave no se tradujeron en compromisos claros, lo que debilita una visión global hacia el fin de los fósiles y la deforestación.

Pese a esa frustración , la COP30 será recordada como una cumbre histórica para los pueblos indígenas que se movilizaron intensamente durante las tres semanas que duró el evento, considerando la cumbre de líderes. Tres textos diferentes incluyeron explícitamente los derechos territoriales indígenas explícitamente como una política central de mitigación. El principio de consentimiento libre, previo e informado aparece en los textos como un requisito para cualquier acción climática que los afecte, lo que es considerado crucial para confirmarlos como los guardianes de los bosques en la arquitectura climática global. Los documentos también reconocieron por primera vez en la historia una mención explícita a los afrodescendientes dentro del marco de negociaciones por una transición justa.

El texto final también refuerza que todas las acciones climáticas deben basarse en la mejor ciencia disponible, citando específicamente al IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático). En el ámbito de la Transición Justa, se estableció un nuevo Programa de Trabajo que abre un espacio para una transición que respete los derechos y reduzca las desigualdades, y se crea un grupo de trabajo para discutir la financiación que los países desarrollados deben aportar a los países en desarrollo, un punto neurálgico en la diplomacia climática.

La Meta Global de Adaptación (GGA) avanzó con la adopción de indicadores, pero la demanda de triplicar la financiación para adaptación, que se pedía para 2030, acabó siendo empujada hasta 2035.

Reacciones al documento final

Las reacciones al documento final, conocido en sus últimas instancias como la decisión «Mutirão», una palabra indígena para fuerza-tarea, han sido tan diversas como las realidades de los países participantes. Mientras que algunos celebran un progreso significativo que consolida el camino iniciado en Dubái para alejarse de los combustibles fósiles, otros, especialmente las naciones más vulnerables, lamentaron que el texto final no aborde el tema con urgencia.

La ex-enviada climática de Alemania, Jennifer Morgan, fue una de las voces que destacó la relevancia del resultado de Belém. «Aunque está lejos de lo necesario, el resultado en Belém representa un progreso significativo», afirmó Morgan. «El Acuerdo de París está funcionando, y la transición para alejarse de los combustibles fósiles acordada en Dubái se está acelerando«, opinó. La diplomática destacó también que el multilateralismo ha logrado defender los intereses globales »a pesar de los esfuerzos de los grandes productores de petróleo para desacelerar la transición verde«.

Linda Kalcher, directora ejecutiva de la consultora Strategic Perspectives, describió la cumbre como la «manifestación de una nueva realidad geopolítica». Para ella, los temas que definieron Belém fueron el «comercio, acuerdos de inversión e iniciativas concretas en energía y deforestación». «La Unión Europea y sus aliados en América Latina »defendieron su interés central en acelerar la transición energética, a pesar de la fuerte oposición de grandes productores fósiles«, analizó Kalcher, que fue directora de Instituciones de la UE, Diplomacia del Pacto Verde y Asesora Especial de la Directora General Laurence Tubiana en la Fundación Europea del Clima.

En contraste con las celebraciones, las naciones africanas y las organizaciones de la sociedad civil expresaron su frustración por la falta de ambición en los compromisos de financiación. Jiwoh Abdulai, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Sierra Leona, fue claro: «La COP30 no entregó todo lo que África pidió, pero avanzó». El ministro vio un «reconocimiento más claro de que aquellos con responsabilidad histórica tienen deberes específicos en la financiación climática», pero enfatizó que no es la escala que la «ciencia y la justicia exigen».

El Enviado Especial para el Clima de Kenia, Ali Mohamed, hizo eco de este sentimiento, señalando que la resiliencia y la adaptación «no pueden continuar siendo pensamientos secundarios para un continente responsable de menos del 4% de las emisiones globales». Insistió en que «los países desarrollados necesitan finalmente cumplir sus compromisos de financiación, especialmente para adaptación».

Como punto histórico, la COP30 consagró un nuevo eje de acción. Charlotte Scaddan, Consejera Sénior en Integridad de la Información de la ONU, destacó que la inclusión explícita de la «integridad de la información» junto con la «COP de la Verdad», es un «verdadero punto de inflexión y un logro enorme» que oficializa la lucha contra la desinformación climática.

La respuesta a los indígenas A pesar del estancamiento en los combustibles fósiles, la COP30 ha logrado algunos avances técnicos en el programa de mitigación. «Hubo el reconocimiento de los derechos indígenas y pueblos tradicionales en sus territorios, como una política de largo plazo para ayudar en el combate a los cambios climáticos«, resaltó Fernanda Bortolotto, especialista de la The Nature Conservancy (TNC). El protagonismo de la naturaleza y sus guardianes validado en el acuerdo final fue celebrado por ambientalistas. Marcelo Behar, Enviado Especial para Bioeconomía de la COP30, celebró que «acabamos de asistir a bosques y derechos indígenas ser catapultados de la margen al epicentro de las negociaciones climáticas». Según Behar, esta cumbre atendió los llamados de los países forestales al lograr un nuevo centro de gravedad para la financiación de la Naturaleza, con iniciativas como el TFFF y el Earth Investment Engine. La COP30 ha estado marcada por el sonido de las protestas de los pueblos originarios. Indígenas de distintas etnias recorrieron el viernes la Zona Azul con cánticos y pancartas, exigiendo la demarcación de tierras y la salida de empresas mineras extranjeras de sus territorios. Entre las múltiples manifestaciones, poblaciones indígenas llegaron en barco de Brasil y de otros países amazónicos, además de registrarse una marcha colorida y pacífica de 50.000 personas en la ciudad de Belém.

La frustración por la falta de un compromiso claro en la descarbonización fue compartida por el Panel Científico de la Amazonía y varios expertos miembros del IPCC de la ONU. «No hay forma de evitar un peligroso aumento de la temperatura global sin acabar con la dependencia de los combustibles fósiles para 2040, o a más tardar para 2045», afirmaron.

Thelma Krug, Presidenta del Consejo Científico de la COP30, y sus colegas alertaron que no cumplir esta meta «empujará al mundo hacia un peligroso cambio climático en un plazo de 5 a 10 años». Esto provocaría una escalada en los fenómenos climáticos extremos y podría llevar a puntos de no retorno sistemas esenciales como «la selva amazónica, los arrecifes de coral, los casquetes polares y las corrientes oceánicas».

«Aquí, en Belém, muchos países han demostrado que están listos para liberarse del dominio y los peligros de los combustibles fósiles. Estos serán los ganadores del siglo XXI», criticaron científicos como Carlos Nobre (Panel Científico de la Amazonía), Fatima Denton (Universidad de las Naciones Unidas) y Johan Rockström (Instituto Potsdam), que informaron que quieren trabajar en colaboración con la Presidencia brasileña, para proponer la creación de un Panel Científico sobre la Transición Energética Justa y el Fin de los Combustibles Fósiles, que apoye el Acelerador Global de Implementación.

«COP de la traición»

El fracaso de la inclusión del roadmap en el texto oficial fue visto como una claudicación ante intereses particulares. Los científicos remarcaron que, a pesar de los esfuerzos de Brasil y de muchos países, «fuerzas contrarias bloquearon el acuerdo. Parecen ignorar que, a diferencia de los pabellones de la COP, no podemos evacuar el planeta Tierra cuando ocurren desastres».

Un día antes los científicos de alto nivel, condenaron la ausencia total de las palabras «combustibles fósiles» y llamaron al evento «COP de la traición». El presidente de la COP30, Corrêa do Lago, y el secretario general de la ONU, António Guterres, aprovecharon esas presiones para insistir en la necesidad de un consenso y resultados concretos.

La ausencia de un compromiso firme en el texto sobre los combustibles fósiles provocó reacciones desde el viernes. Un grupo de 29 países, entre ellos Alemania, Francia, Colombia, Reino Unido y naciones insulares gravemente amenazadas como las Islas Marshall, solicitaron una revisión urgente del documento. «No podemos apoyar un resultado que no incluya la hoja de ruta de implementación de una transición justa, ordenada y equitativa», afirmó en un documento el grupo que propone una conferencia internacional el próximo año para abordar la eliminación de los combustibles fósiles.