Un accidente entre tres camiones corta en ambos sentidos la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)

Un accidente entre tres camiones en la AP-7 a la altura de l'Aldea (Tarragona) mantiene cortada la carretera en ambos sentidos desde primera hora de la mañana de este martes.

Los bomberos de la Generalitat han apagado los 2 incendios que ... se han generado en 2 de los 3 camiones implicados en el accidente que corta la AP-7.

Tras apagar los incendios sobre las 8.35 horas de este martes, el cuerpo ha recogido las mangueras para que pueda entrar la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está «dañada y hay mucha chatarra en el asfalto», han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. Han añadido que la vía continúa cortada en ambos sentidos y que siguen trabajando con 12 dotaciones en el incidente.

