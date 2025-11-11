Suscribete a
Un accidente entre tres camiones corta en ambos sentidos la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)

Los bomberos de la Generalitat han apagado los 2 incendios que se han generado

Imagen del Accidente
Imagen del Accidente Generalitat de Catalunya

Un accidente entre tres camiones en la AP-7 a la altura de l'Aldea (Tarragona) mantiene cortada la carretera en ambos sentidos desde primera hora de la mañana de este martes.

Los bomberos de la Generalitat han apagado los 2 incendios que ... se han generado en 2 de los 3 camiones implicados en el accidente que corta la AP-7.

