Copa del Rey
Todo listo para el sorteo de dieciseisavos: claves para seguirlo y no perdértelo

Absuelven a los 21 encausados por concentrarse y rezar frente a una clínica abortista en Vitoria

El juzgado de lo penal nº1 de la capital alavesa considera que su comportamiento no fue coactivo, porque «nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas»

Arranca el primer juicio en España por rezar frente a una clínica abortista

Los acusados prestando declaración el pasado mes de noviembre en Vitoria
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

El juzgado de lo penal nº1 de Vitoria ha absuelto a las 21 personas acusadas de un delito de coacciones que se concentraron entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 para rezar frente a una clínica abortista en la capital ... alavesa. El tribunal considera que no puede tildarse el comportamiento de los encausados de coactivo, porque «nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas».

