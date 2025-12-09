Absuelven a los 21 encausados por concentrarse y rezar frente a una clínica abortista en Vitoria

El juzgado de lo penal nº1 de Vitoria ha absuelto a las 21 personas acusadas de un delito de coacciones que se concentraron entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 para rezar frente a una clínica abortista en la capital ... alavesa. El tribunal considera que no puede tildarse el comportamiento de los encausados de coactivo, porque «nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas».

La prueba practicada durante el juicio, que arrancó el pasado 17 de noviembre y donde declararon, además de las presuntas víctimas y los acusados, los responsables de la clínica Askabide, testigos y agentes de la Ertzaintza. permite «descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza» por parte de los acusados.

«No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes», afirma el la sentencia del tribunal.

