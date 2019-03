Youtube Vídeo: un canguro ataca a un paracaidista que estaba aterrizando El hombre contó que, concentrado en su aterrizaje, no se percató de la presencia del animal hasta que lo tenía encima

Jonathan Bishop, un paracaidista que grabó su aterrizaje con su cámara GoPro, se llevó un buen susto cuando tocó tierra. Como muestran las imágenes captadas por él mismo, un canguro se acercó a él cuando aterrizó y comenzó a atacarle. En el vídeo se observa cómo este hombre pisa tierra en Australia y al animal le incomoda su presencia y va a por él.

«Estaba concentrado en aterrizar y no me di cuenta de que el canguro venía hasta que ya lo tenía encima», explicó Bishop a Cnet. Cuando lo vio, explica, pensó que no era una amenaza, de modo que se puso a interactuar con él. Sin embargo, de repente comenzó a atacarle.

Por suerte, Bishop solo sufrió heridas leves con un rasguño en el brazo y pudo escapar. En Australia, son conocedores de que los canguros atacan a veces a los humanos. Lo que se recomienda en esos casos para defenderse del ataque es girarse hacia los lados para proteger el rostro y alejarse de ellos lentamente.