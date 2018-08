La Policía de Bombay ha difundido un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie. En las imágenes se puede observar a un hombre en la cola de un supermercado que, en un descuido de la persona que lleva delante, le quita la cartera. Su reacción cuando se da cuenta de que las cámaras han pillado el momento es, cuanto menos, sorprendente.

Al ver que una cámara de seguridad del establecimiento ha captado cómo metía la mano en el bolsillo ajeno, el hombre sonríe a la cámara, hace un gesto «simpático» y devuelve la cartera a la víctima, haciéndole creer que se le había caído. Este se muestra agradecido y hasta le da la mano.

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYoupic.twitter.com/rcQqypvsqF