VUELTA AL COLE Así son los protocolos de vuelta al cole y por qué el de Madrid ha sido recurrido a la Justicia CC.OO. lleva las instrucciones para el inicio de curso de Madrid a la Justicia, al mismo tiempo que reconoce la «falta de liderazgo» del Ministerio de Educación

«Irresponsabilidad, temeridad y negacionismo». Comisiones Obreras no se ha ahorrado calificativos para cargar contra la vuelta al cole planteada por la Comunidad de Madrid. El sindicato ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las instrucciones de inicio de curso (además de las medidas por el Covid) por considerar que son «claramente ilegales y suponen una dejación de funciones y un abandono a su suerte, en un momento de crisis sanitaria sin precedentes, a toda la comunidad educativa», señala el sindicato en un comunicado.

Lo llamativo de las críticas que aduce CC.OO. para llevar las instrucciones de Madrid a la Justicia es que muchas de ellas también están contenidas en los protocolos de vuelta al cole de otras comunidades. Y ello por una razón bien sencilla: que parten de las ideas del Ministerio de Educación, como los llamados por la ministra Isabel Celaá, «grupos burbuja» o « grupos de convivencia estable».

«Estos grupos no son otra cosa que los grupos completos con las ratios al máximo (25 alumnos más el profesor) en los que se puede "socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio, ya que conforman grupos de convivencia estable (...), asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes"». «Tal analogía es un absoluto disparate, puesto que, según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarillas; llevaría, en suma, a la práctica abolición de las medidas sanitarias de prevención», advierte Isabel Galvín, responsable de CC.OO en Madrid quien reconoce a ABC que la idea emana de Celaá y no de Ayuso y que lo que le falta al Ministerio de Educación es «liderazgo» en la vuelta al cole.

Medidas homogéneas

«Si en Sanidad se lograron aprobar once medidas de obligado cumplimiento en todo el país, ¿por que en al ámbito educativo no es posible? ¿Por qué en el sector educativo vale la cláusula de descuelgue gracias a la cual la región que no lo considere no aplica las medidas?», plantea sin ocultar su indignación.

Otro de los motivos del recurso son de forma: «Quien firma las instrucciones son las viceconsejeras, que no tiene competencias, por eso las calificamos de ilegales», defiende Isabel Galvín. Pero aparte del recurso CC.OO ha convocado una huelga coincidiendo con el inicio del curso junto con UGT, CGT y STEM en Madrid. Lo hacen ante lo que consideran «inacción» del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la falta de seguridad que entienden puede producirse en el inicio del curso.

No obstante entre sus reivindicaciones incluyen también quejas contra el cheque Bachillerato, una ayuda económica para este nivel educativo en centros públicos, y piden cambios en el currículo. Paradójicamente, no hay ningún planteamiento de huelga (aunque no lo descartan) de docentes a nivel nacional a principio de curso. Tanto CC.OO. como UGT han argumentado que la forma de afrontar el inicio de clase está siendo diferente según las regiones. Al parecer, sólo en Madrid les parece que la situación merece una protesta. «No hay cuestiones políticas detrás, la cuestión es que Madrid es la que más ha recordado en Educación», sostiene Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

Por su parte, el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, cargó contra los sindicatos, acusándoles de instrumentalizar la pandemia para una huelga «política» y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recordó que la pandemia está enfrentando a la sociedad con la situación «más difícil en décadas», por lo que pidió a «todos» «responsabilidad». El próximo martes, Díaz Ayuso presentará su plan de vuelta al cole para la región madrileña.

Madrid fue una de las primeras comunidades en plantear, en junio, un plan para la vuelta al cole. Lo hizo basándose en cuatro posibles escenarios. El primero de ellos contempla una vuelta cien por cien presencial, aunque con grupos de convivencia estable y que no se mezclaran, tal como sugirió Educación, para evitar contagios. Los siguientes escenarios van incrementando las limitaciones en caso de que hubiera un repunte de casos, hasta acabar de nuevo en la enseñanza on line. El último escenario plantea la vuelta a la normalidad pre-Covid.

Los cuatro sindicatos madrileños convocantes de la huelga -los días de inicio de cada etapa escolar, 4 en Infantil, 8 en Primaria y 9 de septiembre en ESO, y una conjunta el día 10- , explican que no se han previsto «ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos», lo que «pone en peligro» a la comunidad educativa. Entre sus reivindicaciones, figuran la bajada de la ratio de alumnos por aula, el desdoblamiento de grupos para poder respetar la distancia de seguridad, el aumento consiguiente de las plantillas, más personal de limpieza, personal de enfermería en todos los centros, y medidas y recursos para corregir la brecha digital.

6.500 trabajadores más

Pero además, citan otros asuntos ajenos al Covid, como «revertir las políticas privatizadoras en la educación madrileña», o tachan de «inaceptable que se dediquen fondos al cheque Bachillerato, que debe retirarse y crear las plazas públicas necesarias». Hasta piden que se retire «el último decreto de currículo». Ossorio respeta el derecho de huelga, pero cree que los argumentos de los sindicatos para justificar la huelga son «falsos». Recuerda que los planes anunciados incluyen incrementos de personal de hasta 6.500 trabajadores, entre profesores, administrativos y otros empleados.

La Comunidad de Madrid, como el resto de autonomías, esperan la convocatoria de la Conferencia de Presidentes dedicada a la vuelta al cole que prometió Sánchez. Ayer se confirmó que el próximo jueves 27 se celebrará una conferencia conjunta de Educación y Sanidad en la que participarán sus respectivos ministros: Isabel Celaá y Salvador Illa. Previamente, tal como adelantó ABC, tendrá lugar la Comisión General de Educación el día 25.