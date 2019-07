Seguir José Francisco Serrano Oceja @pserranooceja Actualizado: 28/07/2019 02:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La publicación del estudio postelectoral de las elecciones generales de 2019 (3248) del CIS (mayo 2019) nos ofrece los que probablemente sean los únicos datos sobre el voto católico, entendido como el voto de los católicos, en las pasadas elecciones generales.

Desde que está Tezanos en el CIS se diferencia, a la hora de preguntar a los encuestados, entre católicos practicantes y no practicantes, dando por supuesto que todas las personas tenemos claro qué entendemos por ser practicante o no practicante. Se definen como católicos practicantes un 22,4% de los españoles. De entre los que votaron al PSOE serían el 17,9%; al PP el 54,4%; a Ciudadanos el 20,3%; a Unidas Podemos el 4,0%; y a VOX el 37,8%. Los católicos no practicantes son el 48,2% de la sociedad española. En cuanto a su voto sería para el PSOE el 55,1%; PP, 40,4%; Ciudadanos 60,2%; Unidas Podemos, 29,1% y VOX 48,3%. De entre quienes confiesan que van a misa «todos los domingos y festivos», el 12,3% de la población española, son votantes del PSOE, el 8,1%; del PP, el 28,3%; de Ciudadanos, el 9,0%; de Unidas Podemos, el 4,5%; de VOX, el 20,5%.

Los que se consideran como católicos practicantes dicen que votan más, por orden, al PP, VOX, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. Es mayor el número de católicos practicantes que votan a Ciudadanos que al PSOE. El porcentaje de católicos practicantes que votan a Unidas Podemos es mínimo para el caso que le hacen algunos en la Iglesia. El nacionalismo catalán y vasco sigue siendo alto entre católicos practicantes. Los católicos no practicantes votan ya más a Ciudadanos que al PSOE y al PP. VOX tiene mayor voto de católicos no practicantes que de practicantes, lo que no ocurre con el PP. Los católicos de misa dominical votaron, por este orden, al PP y a VOX y más a Ciudadanos que al PSOE, con diferencia clara respecto al PP y a VOX. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué repercusión tienen estos datos en las propuestas de los partidos? El ser católico, ¿de verdad influye en el voto?