Lío a la vista con la huelga de los MIR en Madrid tras la crisis del coronavirus

Marejada sanitaria en Madrid. Los residentes anunciaron hace diez días que convocarán una huelga indefinida desde el 13 de julio si la Administración no se sienta con ellos a negociar un nuevo convenio para mejorar sus condiciones. Y ayer por la mañana, en medio de este clima y con la pandemia de coronavirus todavía de fondo, los residentes de un hospital recibieron el aviso de que las solicitudes para tener vacaciones o permisos laborales quedaban suspendidas a partir de la misma fecha en la que comenzara el paro indefinido.

Según ha podido saber ABC, la dirección del hospital Clínico San Carlos emitió ayer a primera hora de la mañana una circular interna con la que advirtieron a sus médicos residentes de que iban a quedar suspendidas todas las vacaciones y permiso s solicitados a partir del 13 de julio y mientras se alargara la convocatoria de huelga. En un primer momento, los sindicatos también denunciaron que dicho mensaje se había remitido en el Ramón y Cajal aunque finalmente se retractaron.

La decisión, no obstante, no sentó nada bien entre este colectivo médico, cuyos integrantes, que están todavía en formación, no comprendían cómo después de jugar un papel especialmente relevante durante la crisis sanitaria ante la avalancha de enfermos, sus permisos y vacaciones estuvieran ahora en el aire.

Conforme creció el malestar entre los MIR , el Clínico volvió a realizar una comunicación en la que matizó su postura inicial. «Al no haberse convocado todavía la huelga de residentes, y para aclarar el correo previo, se informa que no se autorizarían las [vacaciones] solicitadas a partir del 13 de julio, pero las solicitadas y concedidas previamente a esa fecha sí se pueden disfrutar», rectificó la Comisión de Docencia del centro asistencial a media mañana.

Negociación del convenio

Los MIR anunciaron hace diez días su intención de ir a la huelga si no se llegaba antes a un acuerdo, molestos al no obtener una respuesta por parte de la Consejería de Sanidad madrileña a su propuesta para negociar el nuevo convenio de este colectivo médico. «Ausencia de respuesta de la Administración, falta de protección, camas calientes, contratos basura, nóminas ridículas… Estos son solo algunos de los motivos que han llevado al Comité de Huelga de Residentes a esta convocatoria», detalló la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) en el comunicado con el que anunció la huelga.

Fuentes sindicales, que fijaron en el día 2 de julio la fecha tope para poder llegar a un acuerdo con la Comunidad y evitar la huelga, se muestran muy extrañadas por este gesto, sucedido en este preciso momento. No se explican este movimiento cuando todavía no se han producido contactos para negociar un posible acuerdo y la huelga no está ni convocada oficialmente.

Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid se desmarcan de la circular. «No se ha dado ninguna instrucción de denegación de vacaciones al respecto», subrayan desde la Consejería de Sanidad, desde donde también recalcan que «la organización de permisos y libranzas se realiza por parte de cada centro conforme a sus necesidades asistenciales, siendo éstos quienes realizan las concesiones o denegaciones de los mismos atendiendo al mantenimiento óptimo de los diferentes servicios del hospital, garantizando la correcta atención sanitaria y dimensión del personal con las solicitudes de los trabajadores según los diferentes periodos y peticiones (si estas coinciden todas en el tiempo)».

«Por favor, que se intente llegar a acuerdo antes del conflicto, nosotros queremos una solución», expone Sheila Justo, presidenta del sector de Médicos Jóvenes de Amyts. Justo, no obstante, añade que los servicios jurídicos ya están estudiando las posibles consecuencias legales que puede tener este movimiento, ya que consideran que no se puede comprometer el derecho a vacaciones de los trabajadores aunque inicien un proceso de huelga indefinida.