Ikea, McDonalds y Starbucks cierran sus tiendas al vaciarse las ciudades por el coronavirus

El miedo a la epidemia de neumonía ha vaciado las ciudades de China dejando una estampa inusual en el país más poblado del mundo: calles desiertas y comercios cerrados. Entre ellos destacan las 33 tiendas que la cadena de muebles Ikea tiene repartidas por toda China. Aunque la marca sueca empezó cerrando su establecimiento de la ciudad de Wuhan cuando se declaró la cuarentena el jueves de la semana pasada, después acortó los horarios de apertura en el resto de locales. Pero, debido a la psicosis que se ha desatado en China para evitar las aglomeraciones por temor a los contagios, finalmente ha acabado clausurando todas sus tiendas hasta nuevo aviso.

Otras grandes internacionales, como McDonalds y Starbucks, también han optado por echar el cierre en muchos de sus negocios. Mientras más de la mitad de las 4.300 cafeterías de Starbucks han dejado de servir al público, cientos de restaurantes de la cadena de hamburguesas han sido cerrados en la provincia de Hubei, en cuarentena por ser el foco del coronavirus. En el resto del país, donde hay más de 3.000 locales, siguen funcionando de momento, pero su clientela es más bien escasa porque la mayoría de la gente prefiere quedarse en casa.

La epidemia de neumonía que ya se extiende por toda China no solo tendrá un alto coste humano, sino también económico. Wuhan, epicentro del coronavirus, tiene fábricas de Peugeot-Citroën y otras empresas francesas, que no saben cuánto tiempo verán interrumpida su producción. Por miedo a la propagación de la enfermedad, otras marcas automovilísticas, como Toyota, también han decidido no abrir sus factorías tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que en teoría acaban este domingo pero muchas empresas van a alargar hasta que se contenga la epidemia.