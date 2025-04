El virólogo más popular de Italia: «Ha aumentado la locura general. Hagan lo posible por no contagiarse» Se incrementan los infectados en el país transalpino: Véneto, la región que mejor contuvo el virus, está en riesgo de alto contagio El presidente regional exige la hospitalización forzada de los sintomáticos positivos e impondrá medidas más restrictivas

Por quinto día consecutivo asciende la curva epidémica del coronavirus en Italia y en algunas regiones, caso del Véneto, regresa el temor y la advertencias de las autoridades de endurecer las medidas. Este viernes hubo 223 nuevas infecciones, frente a las 201 del jueves. Los muertos en las últimas 24 horas fueron 15. El total personas afectadas por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, el pasado 21 de febrero, asciende a 241,184.

Llama especialmente la atención que en el Véneto , una de las regiones que mejor supo contener el coronavirus, hasta el punto de que se llegó a hablar del «ejemplo véneto», ahora vuelve la angustia. En la última semana de junio, el índice de contagio («Rt») para Covid 19 se ha disparado : Veneto ha pasado de bajo riesgo, con un Rt 0.43, a alto riesgo, pues el Rt se elevó a 1.63. En los últimos días, ha habido un brote en Feltre , municipio de 20.000 habitantes en la provincia de Belluno y en Poiana Maggiore (Vicenza), donde un empresario regresó infectado de un viaje a Bosnia, siendo necesaria la hospitalización en cuidados intensivos.

El presidente de la región , Luca Zaia, enfurecido, convocó expresamente una rueda de prensa en la que mostró su indignación porque no se están respetando las reglas: «Hemos pasado de bajo riesgo a alto riesgo. Si continuamos sin el uso de la mascarilla en las reuniones y en lugares con muchedumbre , y seguimos pensando que tienen razón los teóricos de la conspiración y que el virus es una invención, será inevitable que el riesgo sea elevadísimo ». El presidente véneto advirtió con endurecer las medidas: «Quiero que el Gobierno imponga la hospitalización forzada de los sintomáticos positivos y tolerancia cero para los infectados en aislamiento. Proceder con un tratamiento sanitario obligatorio (TSO) no es una dictadura, sino la protección de la comunidad a través del plan de salud pública». Además, el presidente Zaia, dirigente de la Liga, anunció una nueva orden restrictiva a partir del lunes «para endurecer las reglas». «Si continuamos así –añadió Luca Zaia- no debemos preguntarnos si el virus volverá en octubre, porque ya lo tenemos aquí». En Véneto, hay en este viernes 737 personas aisladas. Desde el inicio de la epidemia ha habido 19.312 positivos y más de 2.000 muertos.

«Aumentó la locura general»

Por otro lado, cabe destacar la advertencia que ha hecho el virólogo más popular de Italia, el profesor Roberto Burioni : «Desafortunadamente, esta pandemia en lugar de hacer que la gente sea más sabia ha aumentado la locura general». Burioni, famoso por sus numerosas intervenciones en todos los medios, dijo hace unas semanas que hasta otoño estaría en silencio, porque quería «dedicar el tiempo a sus alumnos».

Pero ahora, ante el cariz que a su juicio está adoptando la epidemia y el comportamiento de los ciudadanos, se ha sentido con la necesidad de volver a hacer un comentario en su web «Medical Facts»: «Muchos científicos se equivocaron en los primeros meses de la epidemia de coronavirus, y yo también me equivoqué cuando sostuve que la llegada de un virus peligroso en ausencia de una vacuna efectiva pondría fin definitivamente a la locura anti-científica de los que se oponen a las vacunas, al darse cuenta de la importancia de la vacunas para protegernos de la enfermedad. Pero resulta que, al contrario de lo que esperaba, en lugar de hacer que la gente sea más sabia, esta pandemia desafortunadamente ha aumentado la locura general », escribe el virólogo. «La infección es peligrosa (para todos) –concluye el profesor Burioni- y permanece sacrosanto el principio que les he estado repitiendo desde hace años: no se bromea con la salud. Hagan todo lo posible para evitar contraer esta peligrosa enfermedad. Podríais haceros mal a vosotros, a vuestros seres queridos y a otras personas, especialmente a los más débiles».