LAS GRABACIONES Vicerrectora de la Complutense: «Hay endogamia mala y buena, y si no le gusta, váyase a otra universidad» Dos profesores de Odontología llevan años denunciando la adjudicación arbitraria de plazas, por la que van a ser juzgados cinco docentes. ABC accede a las grabaciones con la cúpula de la universidad: «Nos hemos acostumbrado a la inmoralidad», reconoce otro vicerrector. «Hay perfiles ilegales», añade

Javier Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 25/02/2020 16:18h

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Cano, denunciante de la manipulación del concurso de plazas docentes, y su compañero Julián Campo, están enfrentados a la dirección de la Facultad de Odontología desde el año 2008. Llevan varios años clamando contra la adjudicación irregular de plazas, y se han registrado varias denuncias y aperturas de expedientes cruzados.

Tras acudir a los juzgados y comprobar que las altas esferas de la Complutense no hacían «nada» decidieron grabar varias reuniones y entrevistas que mantuvieron, para demostrar que los directivos de la universidad estaban al tanto de la endogamia que, a su juicio, reina en la universidad y que se traduce en la adjudicación de plazas y docencia de forma arbitraria.

El 13 de diciembre de 2016, Julián Campo se reunió con la entonces vicerrectora de Política Académica y Profesorado, Mercedes Gómez, a la que le habló de la endogamia que contaminaba la Facultad. Muy soliviantada, le contestó que «hay una endogamia mala y otra buena». La endogamia es, según la RAE, la «actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución», por lo que difícilmente puede tener una cara positiva.

Campo le dijo que en el concurso se ponen unas características tan específicas que «solo falta poner el nombre y el apellido de quien se va a llevar la plaza». Mercedes Gómez le contestó muy soliviantada que «deje de decir chorradas» y que en los concursos se procura «proteger» al interino que tiene la plaza: «Si quiere ser tan puritano, denúncielo» y si no le gusta, «váyase a otra universidad», zanjó.

«Perfiles ilegales»

Otra de las grabaciones a las que ha tenido acceso ABC se produjo el pasado 16 de septiembre de 2019. Interviene Eumenio Ancochea, entonces vicerrector de Ordenación Académica. Este catedrático da la razón a los denunciantes, pero estos le reprochan que no haga nada como vicerrector para terminar con esta situación. «Nos hemos acostumbrado a la inmoralidad», reconoce Ancochea. «Hubo perfiles ilegales, lo dije y no me hicieron ni caso», sostiene, al tiempo que confirma al odontólogo Jorge Cano en otro momento de la conversación que «mi opinión es que siguen yendo a por ti».

Otro de los grabados es Javier Montero, presidente de la Comisión académica y actual vicerrector de Profesorado. Este reconoce, en una reunión que se produjo el 18 de julio de 2019, que «una comisión de selección tiene un margen de maniobra muy alto para hacer muchas cosas».

Tanto Jorge Cano como Julián Campo sostienen que el actual rector de la Complutense, Joaquín Goyache, está informado de todo lo ocurrido.