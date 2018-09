Un veterinario explica lo que sienten los perros justo antes de morir

Muchas personas comparten su vida con un perro. Un animal que les hace compañía a todas horas y con el que se desarrolla un gran vínculo afectivo. La pérdida de «el mejor amigo del hombre» puede ser un momento difícil para muchos, y más si se decide sacrificar a una mascota para que esta deje de sufrir. En esos momentos puede surgir una duda, ¿qué siente los perros antes de morir?

Una usuaria de Twitter relata que, cuando le preguntó a su veterinario cuál era la parte más complicada de su trabajo, este contestó que tener que sacrificar a un perro.

«El 90% de los propietarios no quieren estar en la habitación cuando los inyectamos. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños», dice esta usuaria que contestó el profesional.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me