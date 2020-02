La UB veta un encuentro de Castells con alumnos constitucionalistas La decisión de excluir a dos colectivos no fue del Ministerio, sino de la propia universidad

Los grupos constitucionalistas en Cataluña tanto de alumnos como de profesores S'ha Acabat! y Universitarios por la Convivencia se han quedado fuera de la reunión que el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha tenido con la Universidad de Barcelona.

Castells se ha reunido con el rector, Joan Elias i García, el equipo directivo, representantes de profesorado y de estudiantes, personal de administración y servicios y representantes del personal investigador.

Sin embargo, no fue convocada ni S'ha Acabat! ni Universitarios por la Convivencia, ambos con representación en la UB, señalan las propias organizaciones. «Realmente lamentamos que el ministro no haya solicitado encontrarse con nosotros en su visita por las Universidades cuando llevamos muchos años trabajando por defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en las universidades catalanas», lamentó Julia Moreno, presidenta de S'ha Acabat!.

Por su parte, Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz de Universitarios por la Convivencia, dijo que no tenían conocimiento de la reunión. «Habríamos participado de muy buen grado porque, de hecho, tenemos propuestas para el ministro. Le solicitaremos formalmente una reunión y confiamos en que dé apoyo a nuestras reivindicaciones relativas a la neutralidad política de los órganos de gobierno de nuestras universidades, tal como hizo el pasado octubre Pedro Duque».

La decisión de que no formaran parte del encuentro no recayó directamente en Castells sino en la propia UB, según han explicado fuentes del ministerio así como la propia universidad. «En la reunión con el colectivo PDI (personal docente e investigador), había representación sindical: CCOO, CSIF-CSI y CGT. Universitarios por la Convivencia no es ninguna sección sindical», explicaron fuentes de la UB. En cuanto a Sha Acabat, han dicho que es el Consejo del Alumnado el que se reunió con Castells (Fem-la Pública, Pacte preelectoral, Universitaris per Catalunya, Junts per la Facultat, y estudiantes del Plenari del Consell de l'Alumnat) y S'ha Acabat no tiene representación en el Consejo.

Resulta destacable que el rector le agradeció Castells que se haya querido reunir «con diferentes colectivos de nuestra comunidad universitaria que tienen el derecho de ser escuchados».

Fuentes de Universidades explicaron a ABC que «desde el ministerio nos ponemos en contacto con las universidades, la organización de la composición es responsabilidad de cada universidad. Nosotros proponemos las sesiones que creemos idóneas para que todos los colectivos que habitan la universidad puedan hablar. En la composición de los grupos no nos metemos, porque consideramos que es la propia universidad, y sus colectivos, los que deben definirlo».

Se trata de la segunda visita que realiza Castells con su equipo a una universidad pública en el marco de 'El Ministro escucha', un recorrido por las 50 universidades de todo el territorio. El objetivo es iniciar un diálogo y recabar información para la definición de un Pacto Estatal de Universidades