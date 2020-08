Vacuna coronavirus España autoriza un ensayo clínico en humanos para una vacuna contra el Covid-19 El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explica que participarán 190 voluntarios españoles que serán reclutados «inmediatamente»

E.C. Actualizado: 28/08/2020 12:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado esta mañana que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus en fase 2 en España, es decir, en humanos. «El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica», ha explicado Illa. Esta fase 2 se llevará a cabo en España, Alemania y Bélgica y participarán un total de 590 voluntarios sanos, 190 de ellos en nuestro país.

Los primeros resultados, ha asegurado el ministro, llegarán en unos meses, «al menos un mes», aunque ha insistido en que todavía no se pueden dar plazos. El ensayo de la vacuna «Ad26.COV2-S», de la compañía Janssen, se llevará a cabo en tres hospitales españoles: La Paz, La Princesa y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. No obstante, el ministro ha puntualizado que participar en el estudio de esta vacuna no da a España ninguna ventaja en el reparto a nivel europeo, que se realizará de forma conjunta en toda la UE.

Junto a Illa ha participado en rueda de prensa la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha señalado que los 2.000 militares que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades como rastreadores están disponibles «inmediatamente» y estarán en los terrenos de las comunidades que lo soliciten «el tiempo que sea necesario». Hasta el momento, Castilla y León, Valencia, Murcia, Cantabria y Melilla ya los han pedido. Galicia y Madrid también han iniciado el proceso, ha dicho.