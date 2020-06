Así es la universidad dispuesta a hacer pruebas PCR a todos sus alumnos y profesores

Josefina G. Stegmann SEGUIR Madrid Actualizado: 01/06/2020 09:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Universidad de Navarra (UNAV) fue de las primeras en coger el toro por los cuernos y decidió, para hacer frente a la pandemia, dar por terminado el curso presencial el 12 de marzo. Desde entonces toda la enseñanza se comenzó a impartir de forma online.

La falta de previsión que caracterizó al Gobierno en el ámbito educativo tuvo su mayor impacto en la enseñanza no universitaria, y algo menos en la superior, con escasas respustas del Ministerio de Universidades. Sin embargo, y gracias a la autonomía universitaria de la que gozan los campus de toda España y el «compromiso» asumido por los docentes de la UNAV -palabra que su rector, Alfonso Sánchez Tabernero, repite como un mantra-, los abruptos cambios que produjo la llegada del coronavirus golpearon con menos fuerza a los alumnos de esta universidad. «La gran enseñanza de la crisis es que deja ver que la importancia de las universidades son sus activos intangibles, es decir, el compromiso de los docentes. El resultado es una buena experiencia del alumno, que deja en ellos la huella de la confianza».

La UNAV ya está preparada para hacer frente al inicio del curso en septiembre: «Estamos equipándonos para que la mitad de los alumnos pueda quedarse en casa y la otra mitad asista a las clases vía online. Aun así, se organizarán turnos para que todos puedan acudir a clase». Además, todos los alumnos y docentes que regresen podrán hacerse pruebas de PCR. Tras la experiencia vivida estos meses, Tabernero concluye que «la enseñanza online nunca superará a la presencial. El cara a cara es imbatible»

-La Universidad de Navarra fue de las primeras en dar por terminado el curso presencial ¿A qué se debió la decisión?

-Cuando empezó la crisis pensamos que la clave era acertar con las prioridades. La primera es la salud de nuestros alumnos y profesionales, la segunda es seguir haciendo lo que hacemos de la mejor manera posible, aún en circunstancias muy difíciles; y la tercera, pensar en la solidaridad, porque entendíamos que había gente en peor situación que nosotros. Al contar también con un hospital, durante la crisis enseguida llamamos a las autoridades y les dijimos que podíamos hacer PCR y que teníamos camas en UCI. Esto se planteó antes de que la sanidad privada quedara bajo el mando del Gobierno.

-¿Cómo se produjo el cambio de las clases presenciales a las online?

-Un viernes enviamos a la gente a casa y el lunes estábamos dando clase online. El fin de semana enviamos información a los profesores, tutoriales de cómo dar clases online... Hemos dado 1.800 asignaturas de este modo y se han tomado 68.000 de forma telemática, incluyendo todos los cursos de todas las carreras, no se interrumpió nada.

-¿Cómo cree que fue la adaptación de las universidades en general a esta situación?

-En España hay 87 uniniversidades. Algunas respondieron bien, otras no tanto. Yo reuní a los decanos de forma online y les dije: «El objetivo es que en estas circunstancias los estudiantes nos pongan un diez. Una reacción rápida requiere de dos cosas: una, disponer de tecnología (que es relativamente fácil) y la otra, conseguir el compromiso de los profesores (es lo más difícil). Solo hay que imaginar un docente con hijos pequeños y padres mayores, y con tan solo un fin de semana de margen antes de dar sus clases el lunes... Tenemos profesores comprometidos y la gran enseñanza de la crisis es que deja ver que la importancia de las universidades son sus activos intangibles, es decir, el compromiso de los docentes. El resultado es una buena experiencia del alumno, que deja en ellos la huella de la confianza.

-¿Cómo harán frente a la vuelta a clases en septiembre?

-Se reanudará la actividad presencial el 1 de septiembre a menos que el Ministerio de Sanidad nos diga lo contrario. Estamos equipándonos para que la mitad de los alumnos pueda quedarse en casa y la otra mitad asista a las clases vía online. Aun así, se organizarán turnos para que todos puedan acudir a clase.

-¿Es mejor la enseñanza online que la presencial?

-La presencialidad tiene elementos imbatibles: tertulia, laboratorio, el taller de arquitectura, el estudio de radio… Sin embargo, es mejor el «zoom» (plataforma de videollamadas) que nada. Hace 20 años hubiéramos resuelto esta crisis peor, solo con apuntes. La enseñanza online nunca superará a la presencial. El cara a cara es imbatible, es más enriquecedor que la mejor conexión a través de la red; esto pasa con la docencia, con la amistad y con todo.

-El ministro de Universidades, Manuel Castells, dio algunas pautas para la vuelta a clase cuando compareció por primera vez el pasado 23 de abril; en otra ocasión dijo que «copiar bien es signo de inteligencia». ¿Qué opina?

-Sus intervenciones no han aportado particulares soluciones a las crisis a las que se han enfrentado las universidades. Por otra parte, animar a los alumnos a copiar no es responsable, hay que fomentar la cultura del trabajo porque de lo contrario, no formaremos a las personas que necesita la sociedad.

-¿Piensa en medidas adicionales, aparte de las que dicte Sanidad para la vuelta a las clases presenciales?

-Ofreceremos a todos los alumnos y empleados que se realicen una prueba de PCR. No buscamos la garantía del no contagio sino la capacidad de detectar con rapidez y poner remedio con celeridad.